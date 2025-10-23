El Centre de salut mental i addiccions, a l’edifici “el Ròdol 2, atén més d’un miler de pacients en els seus primers 20 dies

El cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Salut, Helena Mas, han inaugurat aquest dijous el nou Centre Comunitari de Salut Mental i Addiccions, situat a l’edifici “el Ròdol”, un espai que neix amb la voluntat d’acostar les consultes de salut mental a la comunitat i treure-les de l’entorn hospitalari. El nou centre, ubicat a l’edifici Ròdol d’Escaldes-Engordany, acull les consultes externes de salut mental, el centre de dia i la Unitat de Conductes Addictives (UCA), que abans estaven situades a la planta -3 de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Els nous espais han permès donar resposta 1.166 pacients a les consultes externes (infantojuvenils i adults) i a l’UCA, així com a deu usuaris del centre de dia en els primers 20 dies de funcionament.
Aquesta acció forma part del Pla integral de salut mental i addiccions (PISMA), aprovat pel Govern el febrer de 2022, que té com a objectiu enfortir la governança, reorientar el model d’atenció i estructurar els recursos d’atenció primària i comunitària. “Volem normalitzar l’atenció a la salut mental, trencar l’estigma associat i facilitar l’accés a un entorn més humà, comprensiu i solidari dels seus pacients”, ha assegurat Helena Mas durant l’acte d’inauguració.
El Centre comunitari de salut mental i addiccions disposa de 990 metres quadrats, dividits en dues plantes. A la planta baixa estan situades les consultes externes per a adults (11 consultes i 1 sala de reunions i tractaments grupals), les consultes externes de l’UCA (6 consultes i 1 sala de reunions i tractaments grupals) i el centre de dia. Mentre que la primera planta està destinada a les consultes externes infantojuvenils (8 consultes, 1 sala polivalent i zones d’espera adaptades per a menors). D’aquesta manera, el nou centre ha permès separar les àrees dedicades als adults de les d’infants i joves, permetent així una major privacitat i separació de circuits segons el perfil dels usuaris, ha relatat Mas.
La ministra de Salut també ha posat el focus en els infants i joves, recordant que “un de cada set joves d’entre 10 i 19 anys pateix algun tipus de trastorn mental, segons l’OMS. És imprescindible que parem atenció als nostres adolescents, perquè quan un trastorn de salut mental d’un adolescent no es tracta a temps, les conseqüències poden estendre’s a l’edat adulta”. I, aquest nou centre permet posar el focus en aquest col·lectiu i donar el millor servei que necessiten per a donar resposta a les seves necessitats i problemes, segons Mas.
La ministra també ha aprofitat l’acte per a agrair la tasca de tots els professionals i associacions implicats en la salut mental, especialment a l’àrea de salut mental del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), i ha fet una crida a continuar treballant “per una societat on parlar de salut mental sigui normal, on l’ajuda estigui a l’abast de tothom, sense judicis ni prejudicis”.
El Ministeri de Salut ha decidit dedicar el mes d’octubre a la salut mental, amb la celebració de la taula nacional de salut mental i addiccions i amb la presentació de la proposta del Pla nacional contra el suïcidi. Alhora s’han realitzat un seguit d’activitats organitzades des del servei de salut mental del SAAS, com el ja tradicional partit de bàsquet entre pacients, polítics i professionals sanitaris. I, aquest vespre, es tancaven les activitats d’aquest mes amb la inauguració oficial del nou Centre Comunitari de Salut Mental i Addiccions a l’edifici del Ròdol.
A l’acte d’inauguració hi ha assistit també la secretària d’Estat, Cristina Pérez; els representants del SAAS, encapçalats per la directora general, Meritxell Cosan, i el cap d’àrea de salut mental, Joan Soler; d’altres institucions del Principat; així com membres de les associacions dedicades a l’àmbit de la salut mental. Durant la inauguració han pogut conèixer de primera mà els espais del nou Centre comunitari de salut mental i addiccions.