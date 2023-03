El Centre de Congressos es prepara per a acollir les eleccions generals de diumenge

Urnes preparades a Andorra la Vella per a les eleccions generals (AndorraCapital)

El Comú d’Andorra la Vella ho té tot a punt per a acollir aquest diumenge les eleccions generals, que tindran lloc al Centre de Congressos. El col·legi electoral, l’únic a la parròquia, obrirà portes entre les 9 i les 19 hores.

S’habilitaran, com és habitual, dues meses de votació a la sala La Consòrcia, que estaran custodiades durant tot el dia per membres de la corporació. Es posarà a disposició dels votants 10 cabines electorals (5 a cada mesa), 2 de les quals adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. En aquest sentit, el Comú facilitarà assistència a aquelles persones que ho requereixin.

Cadascuna de les dues meses electorals disposarà de 8 urnes -4 per dipositar-hi els vots nacionals i 4 per als vots parroquials-. En total, doncs, 16 urnes. Els vots dipositats a la Batllia seran els primers a introduir-se a les urnes abans de l’obertura del col·legi a les 9 del matí.

Per a facilitar la mobilitat dels ciutadans que es desplacin a votar en vehicle, el Comú oferirà una hora gratuïta d’estacionament a l’aparcament Centre Ciutat entre les 8.30 i les 19.30 hores.

El dispositiu electoral mobilitza una setantena de treballadors del Comú, per a dur a terme tasques de logística i suport al procés de votació i posterior escrutini, on tindran un paper actiu també els 12 consellers del Comú. A Andorra la Vella, a més, hi haurà una seixantena d’interventors designats per les candidatures nacionals i territorials durant tota la jornada.

Andorra la Vella disposa de 8.693 electors, un 7,36% més amb relació als 8.097 de les eleccions generals d’ara fa quatre anys.

L’escrutini començarà a les 19 hores, un cop tanqui el col·legi electoral. Les dades es podran anar seguint en temps real a www.eleccions.ad