El Centre de Congressos, centre neuràlgic de la Fira de Sant Jordi

Nova jornada de Sant Jordi a Andorra la Vella, enguany en un escenari diferent a causa de la pluja. La situació meteorològica ha obligat a traslladar la Fira de Sant Jordi al vestíbul i a la sala La Consòrcia del Centre de Congressos, una decisió que s’ha pres aquest dissabte a primera hora del matí amb l’acord dels expositors, malgrat que fins ahir a darrera hora es treballava amb la possibilitat de poder-ho celebrar a la plaça del Poble com és habitual.

Aquest any la fira, que compta amb 43 parades de venda de llibres, roses i d’artesania i manualitats relacionades amb Sant Jordi, ha potenciat les decoracions florals i relacionades amb la festa. Aquest migdia les autoritats, encapçalades per al cònsol major, Conxita Marsol, el cap de Govern, Xavier Espot, i la subsíndica general, Meritxell Palmitjavila, han inaugurat la mostra amb una visita als expositors i han celebrat el retorn a la normalitat després de dues edicions marcades per la pandèmia.

En aquest sentit, la cònsol major, Conxita Marsol, ha ressaltat l’augment del volum d’expositors en aquesta edició, un 30% més respecte a l’any passat, i les ganes de la ciutadania de voler sortir al carrer i reprendre de nou les activitats populars.

Activitats per a tothom i vals per bescanviar per llibres

La fira estarà oberta fins a les 20 hores i al llarg de la jornada s’han organitzat activitats culturals per a tots els públics. Al matí han tingut lloc l’actuació musical d’AK Duet i la representació de l’espectacle infantil Una maleta de contes: l’altra llegenda de St. Jordi, la dragona, la princesa i el cavaller St. Jordi, amb La Moixera i Líquid Dansa. Per a les 16.45 h s’ha programat una nova actuació musical a càrrec de Green Note; a les 18 h una segona obra per a famílies, en aquest cas de titlles, al voltant de la llegenda de Sant Jordi amb Titelles Vergés.

En paral·lel, el Comú d’Andorra la Vella ha posat en marxa durant la jornada una acció per promocionar la literatura: tothom qui adquireixi un llibre a la Fira rebrà un tiquet bescanviable (al vestíbul del Centre de Congressos) per obtenir, de regal, un altre llibre: o Andorra la Vella, un recorregut en pictogrames, d’Albert Villaró, o Andorra la Vella, el batec d’un poble amb imatges de Valentí Claverol.

Durant tot el dia, a més, hi ha signatura de llibres per part d’autors andorrans. Entre d’altres, Iñaki Rubio, amb el seu Morts, qui us ha mort?; Albert Villaró amb Les ànimes sordes; Fabiola Sofia Masegosa, autora de La vida teatral a Andorra de 1900 a 1970; Ludmilla Lacueva, amb Olor de difunt; Josefina Porras i Núria Gras, autores de La Senyoreta. Darrera hereva de Casa Rossell d’Ordino; Vanessa Cortés, amb Libre y salvaje. Poemario feminista de resistencia y lucha en el Principado de Andorra; Arnau Colominas i Maria Cucurull amb 100 coses que has de saber sobre Andorra; i Joan Ramon Marina amb Res que no sabessis de mi.

A més, la Biblioteca pública del Govern organitza novament els Nascuts per llegir, una activitat per promoure la literatura entre els més menuts i adreçada als infants de 0 a 3 anys. I a les 20 hores, a la sala d’actes del Centre cultural La Llacuna, se celebrarà el lliurament de premis del 25è concurs de Poesia Miquel Martí i Pol i un espectacle poètic i musical, a càrrec de JUR i Lluís Cartes (en col·laboració amb l’Estive, Scène Nationale de Foix et de l’Ariège).