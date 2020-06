El Centre d’Autoaprenentatge del Català d’Escaldes no tanca durant l’estiu

El ministeri de Cultura informa que el Centre de Català d’Escaldes-Engordany obrirà de l’1 al 17 de juliol i tot el mes d’agost. Els aprenents hi poden començar a aprendre la llengua, millorar el seu nivell tant escrit com oral o preparar-se per als exàmens i altres proves oficials.

L’horari d’obertura serà dilluns i dimarts de 12.30 a 20 hores, dimecres i dijous de 9 a 16.30 hores i divendres de 9 a 14 hores. En aquestes franges, els usuaris hi poden anar sempre que vulguin i seran atesos per una professora que els assessorarà en el seu procés d’autoaprenentatge.

Es tracta d’un servei gratuït i de lliure accés per a totes les persones majors de 16 anys, i s’ubica a l’avinguda Esteve Albert, número 4 d’Escaldes-Engordany.

Més informació al telèfon (+376) 829 240.