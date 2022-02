El Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) acull fins al 2 d’abril l’exposició ‘22×22. La magnitud del petit format‘. La mostra reuneix obres de 22 artistes del Principat realitzades amb diferents tècniques i que tenen en comú el format de petites dimensions.

Tal com ha explicat el conseller de Vida Cultural del Comú d’Escaldes-Engordany, Valentí Closa, el petit format permet una relació molt íntima amb l’art. Així doncs, a l’artista l’obliga a sintetitzar, abandonar els estàndards i innovar. En el cas de l’espectador, el petit format l’aproxima a l’obra i el fa empatitzar amb el creador.

L’exposició, inaugurada aquest dijous, aplega artistes consolidats i d’altres que comencen. Una mostra heterogènia sorgida a partir d’un joc amb una sola norma: el 22×22. Per elegir els diferents treballs, el Comú d’Escaldes-Engordany va adreçar una convocatòria a tots els artistes que té censats i a la Xarranca, l’associació que aplega membres del sector, amb l’objectiu que ningú en quedés fora. A la mostra es poden descobrir obres de petit format de Montserrat Altimiras, Eve Ariza, Mònica Armengol, Yolanda Blanco, Martín Blanco, Samantha Bosque, Carrie on Art, Lluïsa Casas, Rafel Contreras, Romina Dolonguevich, Mar Garcia, Sílvia Guillem, Kala, Daniela Martins, Miquel Mercè, Natalia Montané, Cristina Moráguez, Núria Moreno, Rosa Mujal, Emma Regada, Yolanda Sanmarcos i Sara Valls.

El conseller de Vida Cultural ha destacat la qualitat de les obres exposades per artistes consolidats i ha expressat el compromís del Comú d’Escaldes-Engordany a estar al seu costat i al dels que ara comencen. D’aquí la voluntat d’impulsar un espai de creació. Així mateix, ha defensat que el proper pas seria donar a conèixer a l’estranger els artistes nacionals tenint en compte que hi ha “qualitat i obres potents”.

Entorn de l’exposició, el CAEE organitzarà ‘En miniatura’, un taller de tècniques plàstiques per a adults per endinsar-se en el petit format. Anirà a càrrec de Sílvia Guillem i tindrà lloc dissabte 12 de febrer, de les 17 a les 19 hores. A més s’organitzaran visites nocturnes amb artistes de la mostra el dimarts 15 de març a les 19.30 hores i el 22 de març a les 20.30 hores. Les activitats tenen places limitades i per això cal reservar a través del telèfon 802255 o bé per correu electrònic a centreart@e-e.ad.