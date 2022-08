El Centre Cívic l’Escorxador de la Seu d’Urgell acull el concert ‘Urbanit’

El Centre Cívic l’Escorxador de la Seu d’Urgell acollirà aquest dilluns, dia 8, el concert ‘Urbanit’, una vetllada de música urbana a càrrec de cantants i creadors locals. La vetllada és organitzada pel col·lectiu local KDI Fam 257 i començarà a les 8 del vespre.

La proposta comptarà amb les actuacions de Sexteen Lolo, Xexiii, Rey Saturno, Raulean LB, Zike, Guillermo, Lip Tresh, Yum J, M. Fario, Tassini i Necesito Pasta. Des del col·lectiu han explicat, en una entrevista a RàdioSeu, que d’aquesta manera volen donar a conèixer l’actual moviment de música urbana, que defineixen com “molt obert, que pot parlar de tot i pot tenir molts significats”.

En aquest sentit, Xexiii i Raulean LB assenyalen que en les seves cançons hi combinen estils diversos com poden ser rap, trap, reggaeton, pop, dancehall, i reconeixen que de vegades les lletres “no expliquen situacions agradables”, però que tenen la voluntat de “reflectir la realitat” del carrer o bé les vides personals de cadascú i del seu entorn.

Al respecte, hi afegeixen que la pandèmia dels darrers dos anys també és un tema que apareix a les lletres, tot i que ara ja prioritzen “que la gent s’ho passi bé” i pugui oblidar el que tota la societat ha hagut de viure en aquest temps i “veure la part positiva”.

El grup de solistes ha explicat que començaran amb la sessió de DJ, aniran pujant a l’escenari al llarg del vespre i al final del concert sortejaran entre els assistents una motxilla antirobatori. Pel que fa als referents que tenen, expliquen que també són molt diversos i mesclen tant les influències d’artistes coneguts com l’intercanvi d’idees entre ells mateixos.

De fet, la música ha estat l’eix conductor per a cohesionar aquest col·lectiu, que té orígens musicals diversos. Pel que fa a la difusió, molts d’ells ja compten amb força publicacions a Spotify o YouTube i que aquestes plataformes els serveixen per a aconseguir una difusió molt més gran respecte dels mitjans que hi havia anys enrere.