El Centre Cívic El Passeig de la Seu acull l’exposició ‘La Ciutat dels Infants 2026’

El Centre Cívic El Passeig de la Seu d’Urgell acull des d’aquest dijous, 4 de juny, l’exposició «La Ciutat dels Infants 2026″, una iniciativa educativa que dona veu als nens i nenes perquè reflexionin, imaginin i proposin com voldrien que fos la ciutat on viuen. La mostra recull les creacions de alumnat de diferents centres educatius de l’Alt Urgell: l’Escola Pau Claris (la Seu d’Urgell), l’Escola Albert Vives (la Seu d’Urgell), l’Escola Miret i Sans de la ZER Narieda (Organyà), l’Escola Arnau Mir de la ZER Urgellet (El Pla de Sant Tirs), l’Escola de Tuixent, l’Escola Sant Esteve (Alàs), l’Institut Escola d’Oliana i l’Espai d’Art.
A través d’aquest projecte, els infants han treballat conceptes relacionats amb l’urbanisme, l’espai públic, la sostenibilitat, la mobilitat i la convivència, tot fomentant la participació activa, el pensament crític i la creativitat. Les seves aportacions ofereixen una mirada innovadora sobre els espais urbans i posen en valor la capacitat dels nens i nenes per a contribuir a la construcció d’entorns més inclusius, segurs i amables.
L’exposició es pot visitar a la segona planta de l’equipament municipal fins al 5 de juliol. L’horari de visita és de dilluns a divendres, de 17 a 20 hores, i els dissabtes, de 10 a 14 hores. La iniciativa compta amb el suport de la Delegació al Pirineu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i del Centre de Recursos Pedagògics de l’Alt Urgell.
Tallers previs
Prèviament a l’exposició, l’alumnat va participar en uns tallers organitzats pel COAC i l’Escola Municipal d’Art, en els quals se’ls va explicar com crear cases de fang, com pintar-les i com fer-les ben originals.