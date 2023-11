El cens d’artistes visibilitzarà al teixit creatiu del país, a Andorra i a l’estranger

El cap d’àrea d’acció cultural del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, Joan-Marc Joval (SFGA)

‘Censart’ és el nou directori d’artistes i creadors del país, presentada aquest dijous, i que té com a voluntat reforçar la visibilitat del teixit creatiu andorrà dins i fora de les fronteres del Principat, contribuint així a la internacionalització i professionalització del sector. El nou cens digital està adaptat al context actual i posa especial èmfasi en les xarxes socials.

Segons el cap d’àrea d’acció cultural del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, Joan-Marc Joval, l’eina presentada és més professional, interactiva i eficient, ja que els mateixos inscrits podran editar com i quan vulguin els continguts dels seus perfils i els vincles externs que hi inclouen. D’aquesta manera, ha assegurat Joval, s’ha creat una base de dades més atractiva per als programadors que cerquen el talent andorrà per als seus projectes culturals, facilitant les sinergies entre els agents de les arts i la cultura – artistes, tècnics i empreses – nacionals i internacionals.

Entrant al detall, aquesta base de dades serà de consulta pública i caldrà, com a requisits d’inscripció, que els creadors hi indiquin la seva formació i trajectòria en els àmbits artístic i cultural, l’activitat professional actual i formar part d’alguna associació o col·lectiu artístic del país. De fet, per a poder donar-se d’alta per primer cop, els serveis tècnics del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports hauran de validar la inscripció.

Aquesta nova eina digital, tal i com ha explicat el cap d’àrea d’acció cultural, és una de les accions recollides al Pla Estratègic de la Cultura 2030 – aprovat durant la passada legislatura – per a millorar la coordinació i la comunicació entre els agents culturals, fent aquesta acció extensiva a creadors i creadores, incloent-hi els artesans, tècnics, associacions, col·lectius i empreses del sector cultural i artístic.