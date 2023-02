El cens augmenta un 10% i arriba gairebé a 30.000 electors

Gràfica amb les dades censals per a les eleccions generals de 2023 i les que hi havia al 2019 (Fòrum.ad)

Prop de 30.000 persones podran votar al Principat en les properes eleccions generals que se celebraran el diumenge, dia 2 d’abril. Això significa que el cens electoral s’ha incrementat pràcticament un 10% respecte els comicis del 2019, quan hi havia, aleshores, 27.278 andorrans i andorranes amb dret a vot. Per a aquest 2023 la xifra s’enfila fins als 29.950 electors, 2.672 més que fa quatre anys.

Per parròquies, Canillo (+19,44%), la Massana (+13,56%), Sant Julià de Lòria (+10,95%) i Encamp (+10,49%) són les que el percentatge s’ha incrementat més. Segueixen Ordino (8,56%), Escaldes-Engordany (8,55%) i Andorra la Vella (7,36%).

Els set comuns ja han fet públiques les llistes actualitzades de les persones que estan cridades a les urnes el 2 d’abril.

Per altra banda, amb els andorrans i andorranes que hi ha al cens electoral i que, per tant, poden votar (29.950), voldrà dir que les candidatures a la llista nacional hauran de tenir, almenys, 150 signatures per a poder-se presentar en aquests comicis.