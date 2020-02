Ornitho.ad és el portal d’observació de fauna de participació ciutadana més utilitzat a Andorra. Gaudeix de 4 anys de recorregut des de la seva inauguració l’any 2015 i el balanç ens mostra la consolidació de l’eina, malgrat que encara té marge de creixement. Durant l’any 2019 a la zona d’Andorra s’hi ha registrat 2.828 observacions de 276 espècies diferents i d’11 grups taxonòmics, la majoria d’elles en els grups d’aus i papallones, amb 2.306 i 382 registres respectivament.

Malgrat un nombre d’usuaris que podria ser major, és l’eina de registre i compartició de fauna més utilitzat a Andorra i la gran activitat dels seus usuaris fa que s’hagin recopilat uns 12.200 registres en els 4 anys complets de funcionament, que aquest any s’afegiran als 139.000 registres de biodiversitat d’Andorra presents al GBIF – Global Biodiversity Information Facility, que és un portal d’àmbit mundial més pensat per la consulta de dades que per l’intercanvi d’informació.

La informació d’ornitho, que al penjar-se públicament és revisada per experts en cada grup taxonòmic, és molt útil per aproximar quins animals hi ha a Andorra i en quins llocs són més abundants. Així, per exemple, de les 150 espècies de papallones que hi ha a Andorra, s’han registrat cites de 105 espècies diferents, un volum molt considerable i que actualitza part del coneixement ja adquirit. Alguns dels productes derivats d’aquest tipus de portals és l’EuroBirdPortal (www.eurobirdportal.org) que visualitza les migracions dels ocells a través d’Europa gràcies a les observacions fetes per voluntaris dels portals ornitho (i altres similars) a tot el territori.