El CCAU ratifica els projectes del nou Pla de Camins

Obres en un camí a Bescaran (Foto: RàdioSeu / arxiu)

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) ha celebrat aquesta setmana el seu últim ple ordinari d’aquesta legislatura. Entre altres punts, s’ha ratificat la sol·licitud de subvenció per a executar els projectes inclosos en el nou Pla de Camins per aquest any 2023.

El president del Consell, Martí Riera, celebra el fet que “afortunadament, enguany s’ha recuperat els plans de camins comarcals”, dins els quals l’Alt Urgell disposa de 886.000 euros “que permeten anar fent força actuacions”, sempre d’acord amb els ajuntaments, que aporten una part del cost fins a sumar una inversió total d’1.135.000 euros.

El nou pla consta d’un total de 17 actuacions diferents, en 11 municipis. La principal inversió d’aquest paquet d’obres serà l’arranjament del paviment dels camins d’accés als pobles d’Argolell, Sant Joan Fumat i Bescaran, al municipi de les Valls de Valira, amb un import d’uns 236.300 euros. Pel que fa a la Seu d’Urgell, s’hi contempla la pavimentació del camí entre Santa Magdalena i el Mesclant de les Aigües, pressupostat en quasi 66.000 euros, i la construcció d’un mur de contenció al camí d’Estaó, per valor de 51.300 euros.

A l’apartat de promoció econòmica, també s’ha aprovat el conveni per a donar suport, un any més, a la Trobada amb els Acordionistes del Pirineu, que aquest estiu celebrarà la seva 48a edició. El conveni s’aplica conjuntament amb l’associació organitzadora i l’Institut d’Estudis Ilerdencs. La Trobada va néixer a Arsèguel l’any 1976 i actualment, a més d’aquest municipi del Baridà, inclou diversos concerts la Seu d’Urgell i algunes actuacions en d’altres poblacions com ara Castellbò i Puigcerdà.

A la comissió de Governació, s’ha acordat una modificació a la línia de transport a la demanda entre Tuixent i la Seu. L’objectiu és facilitar l’accés a serveis a algunes poblacions que tenen aquests serveis més a prop en un municipi veí que en el seu mateix cap de municipi. L’equip de govern indica que en casos com aquest cal tenir una visió flexible. El president del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Martí Riera, creu que qüestions com aquestes es podrien resoldre planejant els serveis des de la visió dels pobles i no basant-se només en la divisió per municipis.

Al mateix apartat, el Consell ha aprovat una modificació de l’ordenança de preus públics per a caminades o visites guiades organitzades per l’ens. Es fixa un preu de 3 euros per sortida, que es pot pagar tant en efectiu com per mitjans electrònics. L’equip de govern ha defensat la mesura per a afavorir que les persones que s’apunten a aquestes activitats hi assisteixin, tenint en compte que amb les sortides gratuïtes s’han trobat moltes vegades que hi ha gent que s’hi apunta però després no hi assisteix, amb la qual cosa, a més a més, moltes vegades impedien que hi tinguessin plaça altres visitants que hi estaven interessats. Per tot plegat, s’ha considerat necessari aplicar aquest preu. Martí Riera hi afegeix que això donarà més flexibilitat per a acceptar inscripcions d’última hora.





Aprovació de bases del menjador escolar

A l’àrea d’Atenció a les Persones, s’ha tirat endavant per unanimitat la sol·licitud de pròrroga del conveni d’Atenció Precoç mitjançant el CDIAP, fruit de la col·laboració satisfactòria que hi ha en aquest àmbit amb el Departament d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat. Al mateix bloc, s’ha aprovat la delegació de competències des del Departament d’Educació per a seguir prestant serveis com el transport i menjador escolar i els ajuts per a accedir a aquests serveis.

Pel que fa justament a aquests serveis, s’ha aprovat en aquest ple les bases del menjador escolar per al curs 23-24. En aquest cas, Compromís es va abstenir perquè segueixen opinant que aquest servei és car i que les beques són insuficients. La seva portaveu, Carlota Valls, creu que caldria oferir més ajuts del cent per cent. L’equip de govern va respondre que malgrat que ja s’ha fet el possible per aconseguir millores tant en el transport com en el menjador, és molt complicat anar més enllà amb els recursos de què es disposa i tenint en compte que els estudis de costos per part d’IAUSA sempre indiquen que és un servei deficitari.

Finalment, a la comissió de Medi Ambient s’ha ratificat la cessió d’espai a l’empresa American Tower perquè segueixi prestant el servei de cobertura de telefonia de Movistar a dos indrets de la comarca; concretament, al Solà de Castellbò, al municipi de Montferrer i Castellbò, i al Serrat de la Creu, a Fígols i Alinyà.