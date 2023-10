El CCAU es dota de maquinària per a mantenir els camins

Fotogrames de la diversa maquinària adquirida pel Consell Comarcal (CCAU)

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) ha adquirit un conjunt de maquinària i vehicles per al manteniment de camins rodats i senders, amb una inversió de 164.792,50 euros, finançada amb una subvenció atorgada pel Departament de Territori de la Generalitat a través de la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral. Els nous equipaments permetran atendre les actuacions que la brigada comarcal realitza a camins rodats i senders per tal de mantenir-los en bon estat d’ús.

Per al manteniment de camins rodats i accessos a nuclis de població s’ha adquirit un tractor agrícola dotat amb diversos accessoris multiusos: una pala carregadora per a la neteja de talussos i cunetes, una altra pala per a treure la neu combinada i un braç desbrossador de la vegetació dels marges.

Per al manteniment de camins no rodats i senders el Consell Comarcal s’ha equipat amb un vehicle polivalent 4×4 a rodes i giratòria de mida petita per amplada mínima de pas lliure fins a un metre. Aquesta màquina està dotada amb pala, cullera, llevaneus i cubeta dispensadora de sal que també servirà en camins i accessos on el tractor agrícola no tingui pas suficient o maniobrabilitat.

Un tercer apartat dels nous equipaments mecànics són: un vehicle pic-up per al desplaçament dels operaris i el transport de la maquinària de mà i materials, desbrossadora forestal, moto-serres de 45 cm per a arbres caiguts de tronc gruixut, moto-serres de 30 cm per a la poda de branques, una moto-serra en alçada de tall per a branques i un bufador professional per a la neteja de restes vegetals en camins asfaltats. Tota aquesta maquinària està complementada amb els corresponents equipaments de protecció i seguretat.

“La nova maquinària ens serà de gran utilitat per tal de poder fer un manteniment continuat i exhaustiu dels camins rodats i dels senders de la comarca, i fer la neteja més ràpida de neu en els accessos a equipaments comarcals com el refugi d’animals o l’estació depuradora de Montferrer”, ha manifestat la presidenta del Consell Comarcal, Josefina Lladós.