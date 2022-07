El CCAU condemna els actes vandàlics relacionats amb una portada d’aigua a les Valls d’Aguilar

El ple del Consell Comarcal ha condemnat aquest dijous els darrers episodis d'”actes vandàlics, amenaces i coaccions” que s’han produït els darrers dies a les Valls d’Aguilar en relació una una portada d’aigua en alta fins al nucli d’Argestues, d’acord amb la denúncia que ha interposat l’Ajuntament davant dels Mossos d’Esquadra i que ara ha estat ampliada, atès que hi ha hagut nous incidents.

A l’apartat de precs, la vicepresidenta primera del Consell i portaveu de Junts, Josefina Lladós, va mostrar el ple suport de la institució comarcal a l’alcaldessa de les Valls d’Aguilar, Rosa Fàbrega, en relació amb els “fets lamentables” d’aquests darrers dies.

Lladós ha recordat que dilluns el consistori va presentar la denúncia policial, acompanyada d’una gravació, pel “sabotatge” perpetrat contra aquesta obra per part d’un grup de persones que apareixen a les imatges i que l’equip de govern afirma que estan vinculats al poble de Berén.

Aquestes accions s’han repetit aquesta setmana mateix, la nit de dimecres, i per això ara l’ajuntament ha ampliat la denúncia i hi ha afegit les amenaces que, asseguren, algunes d’aquestes persones han adreçat tant a l’alcaldessa com a l’empresa constructora. Des del Consell han condemnat aquesta “destrossa a una obra pública” i les “intimidacions” que presumptament s’han dut a terme.

Pel que fa a la demanda presentada per la comunitat de regants de Berén, que considera que l’obra és il·legal, la també expresidenta del Consell recorda que el projecte compta amb subvenció de les administracions superiors i que, per tant, compta amb tots els permisos, incloent el de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Alhora, Lladós ha criticat que des d’alguns mitjans “s’hagi venut la idea que l’alcaldessa s’emporta l’aigua pel seu interès” i els qualifica com “fonts escampadores de mentides, que fan molt mal a gent que només compleix amb el seu deure”.

Al respecte, des de JxCat recorden que els ajuntaments tenen l’obligació de garantir l’aigua de boca a tots els nuclis amb població fixa i que Argestues és un dels únics de tot el Pirineu que encara no ho té garantit. I hi afegeix que “la justícia farà el seu recorregut, però el cert és que ara hi ha un poble que té població permanent i activitat ramadera” i que aquesta actuació “no significa que cap altre poble es quedi sense aigua”.

I més enllà del conflicte, conclou que “cal denunciar els actes vandàlics que s’han succeït els darrers dies contra una obra pública i prenent-se la justícia pel seu compte”.

Per part d’ERC, Sergi Parramon es va sumar a la condemna dels sabotatges i amenaces i va subratllar que, més enllà dels arguments d’uns i altres i “sense entrar en qui té raó”, no es pot tolerar “que hi hagi gent que es prengui la justícia pel seu compte”. Parramon considera “intolerables” les coaccions que han denunciat l’alcaldessa i el constructor.

En la mateixa línia s’ha expressat el president del Consell, Martí Riera, que assenyala que, sense entrar a valorar l’opinió de les dues parts, “objectivament, si hi ha un pla aprovat, que ha rebut el permís de la CHE, que està aprovat per qui et dona l’ajut, i que instal·la un dipòsit intermig que ja separa la portada d’aigües dels dos nuclis, semblaria que és una cosa raonable”.

Però més enllà de qui té raó, hi afegeix, “a partir d’aquí, el que no es pot permetre és l’actuació vandàlica, ni tan sols perquè la reivindicació sigui perquè passava per un tros privat de 150 metres en un camí, que falta saber si són d’ús públic o no”.

Riera veu intolerable “trinxar una actuació que ha estat subvencionada per la Generalitat i que, per tant, la paguem tots en major o menor mesura”. Quant al sobrecost que això suposarà, el president comarcal apunta que, als 30.000 euros dels danys inicials, ara cal afegir-hi els 10.000 de la reparació d’emergència i 10.000 euros més per la nova reparació que ara caldrà fer després del darrer atac.

Tot plegat, un mínim de 50.000 euros. Riera també s’ha mostrat especialment indignat pel fet que s’hagi amenaçat tant l’alcaldessa com el constructor, “en un moment en què ja costa molt trobar constructors per a fer obres com aquesta”, i per això expressa el seu suport a l’alcaldessa enfront d’aquests incidents.

De la seva part, el portaveu de Compromís X Pirineu, Toni Mas, també lamenta que a la comarca encara hi hagi “gent que es creu amb capacitat per a imposar la seva raó” i lamenta que aquestes actituds s’han tolerat durant massa temps, tant quan afecten les institucions locals com quan afecten ciutadans normals i corrents.

Mas, recorda que aquest conflicte “ha de seguir la seva via judicial” per a determinar qui té la raó, però s’ha sumat igualment a la condemna unànime envers les amenaces denunciades.