El CCAU aprova per unanimitat sol·licitar la Creu de Sant Jordi per a Isidre Domenjó

Isidre Domenjó, a la primera fila, tercer per la dreta amb els membres del Consell Comarcal (CCAU)

Els quatre grups que conformen el ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell van aprovar, ahir dijous, per unanimitat, sol·licitar al Govern de la Generalitat la concessió de la Creu de Sant Jordi per a Isidre Domenjó Coll, que s’ha jubilat aquest dijous, coincidint amb la celebració d’una sessió ordinària del plenari comarcal. Domenjó va tancar ahir una etapa de gairebé 31 anys com a tècnic de Cultura i Comunicació del Consell i es va aprofitar la coincidència per a fer-li un reconeixement i un agraïment amb la presència de cinc presidents del Consell, diversos alcaldes i nombrosos amics.

El text avalat per tots els grups destaca “l’empremta inqüestionable i indiscutible” que Domenjó ha deixat arreu de la comarca “sempre en defensa i en promoció de la nostra cultura, les nostres tradicions i la nostra llengua”, i es posa especialment en valor totes les activitats que ha promogut “en valls i llogarets més allunyats dels centres més poblats” mogut sempre per la voluntat de treballar per la cultura i la comarca “amb visió global i local alhora, sempre oberta, generosa, sàvia, discreta, pausada i elaborada”.

El ple del Consell Comarcal s’afegeix, doncs, a la proposta promoguda per l’escriptor peramolí Josep Espunyes, distingit amb la Creu de Sant Jordi l’any 2022 i, amb la voluntat de sumar més adhesions a la petició, informa que qualsevol persona que s’hi vulgui afegir pot fer-ho sol·licitant el document al Consell Comarcal, ja sigui presencialment o per correu electrònic a presidencia@ccau.cat.

El plenari també va aprovar per unanimitat donar suport al manifest ‘Sense pagesia no hi ha Pirineu”, tal com havia fet amb anterioritat el Consell d’Alcaldes, i va aprovar, entre d’altres, el conveni marc que se signarà properament amb els ajuntaments dels municipis en què aquest any es faran les actuacions en vies de titularitat local subvencionades pel departament de Territori de la Generalitat.