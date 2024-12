El CCAU aprova, inicialment, el projecte de remodelació de l’EDAR de Montferrer

Ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU)

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) celebrat aquesta setmana ha aprovat per unanimitat el projecte de remodelació de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Montferrer per un import de 12.098.648,52€ (sense IVA) redactat per ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting SL, després de tres anys de treballs. A la pràctica, aquest projecte suposa la construcció d’una nova estació que, alhora, complirà amb tots els estàndards de qualitat que exigeixen les normatives nacionals i europees.

Recordar que l’EDAR de Montferrer saneja les aigües residuals del gruix més important d’habitatges i d’indústries de la comarca, ja que actualment dona servei a la Seu d’Urgell i a una part del poble de Castellciutat, a més dels barris de Sant Antoni i del Poble Sec i Baixos de Calbinyà (Valls de Valira), dels nuclis d’Alàs, Arfa, Montferrer, Bellestar i Aravell, la urbanització del Balcó del Pirineu, el disseminat de les Bordes d’Arfa i els polígons industrials de la Seu i de Montferrer.

L’actuació serà finançada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i suposarà una de les inversions més destacades dels propers anys a la comarca. En paral·lel es continua el procés per a tancar l’emplaçament de l’estació depuradora d’Organyà i a principi d’any es començarà a treballar amb l’ACA per a programar les instal·lacions de sanejament pendents a la resta de la comarca.

En el mateix ple s’ha aprovat el conveni amb el departament de Transports de la Generalitat per al servei de transport a la demanda de l’any 2025, que comporta un increment de la partida que permetrà valorar la creació de possibles noves línies o parades a instància dels ajuntaments, i el reglament de funcionament del refugi d’animals de Benavarre, un cop presa la decisió de dissoldre el consorci AUGEMA i gestionar-lo directament des del Consell Comarcal.

En aquest sentit s’ha aprovat la nova taxa per a la prestació del servei del refugi que han de satisfer els ajuntaments de la comarca i que es podrà veure compensada en part per l’increment de dotació del Pla comarcal de Salut de la Diputació de Lleida.

El ple ha aprovat, igualment, el quart pla d’igualtat intern del Consell i la modificació d’algunes taxes com la del servei de SAT als ajuntaments exempts de secretari propi i la del CETAP. També s’ha donat el vistiplau al calendari laboral per a l’any 2025.