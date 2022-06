El CCAU acorda destinar als municipis amb escola els ajuts de cura per a infants

En el decurs del darrer ple ordinari, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha acordat destinar als municipis amb escola els ajuts que el Departament d’Igualtat i Feminismes atorga als consells comarcals i als municipis de més de 20.000 habitants per als serveis de cura puntual per a nens i nenes de 0 a 14 anys.

Tot i que la subvenció rebuda pel Consell Comarcal correspon a l’exercici de 2021, la justificació de despeses abasta els anys 2021 i 2022.

En el cas de l’Alt Urgell, la subvenció atorgada pel Departament d’Igualtat i Feminismes és de 52.001,35 euros. Per raons tècnics, el Consell Comarcal ha demanat l’ajornament d’una part de l’ajut, concretament de 10.219,93 euros, de tal manera que l’import disponible és de 41.781,38 euros.

El criteri que s’ha seguit és el de destinar aquesta subvenció als municipis que compten amb escola i que realitzen casals en períodes no lectius o que compten amb espais d’acollida a les escoles i escoles bressol fora de l’horari escolar (matinal, de migdia o tarda). En conseqüència, els municipis beneficiaris seran Alàs i Cerc, Coll de Nargó, Josa i Tuixent, Montferrer i Castellbò, Oliana, Organyà, Peramola, Ribera d’Urgellet i la Seu d’Urgell.

Per a la distribució dels recursos d’aquesta subvenció es tindran en compte dos trams. El primer tram es calcularà en funció de les necessitats de les persones usuàries, mentre que el segon respon a altres necessitats no proporcionals a la població, com la infraestructura o la comunicació dels serveis.