El català, a la plataforma que permet als estudiants Erasmus aprendre les llengües de les universitats on fan estades

Estudiants de mobilitat Erasmus+ (Govern.cat)

La Comissió Europea ha anunciat que el català formarà part de la plataforma OLS (Online Linguistic Support) del programa de mobilitat Erasmus+. L’OLS és una plataforma d’aprenentatge d’idiomes en línia adreçada a estudiants de mobilitat Erasmus amb l’objectiu de posar al seu abast els recursos lingüístics necessaris perquè puguin iniciar l’aprenentatge de la llengua del país que els acollirà abans d’arribar-hi. Aquesta plataforma incloïa fins ara les llengües oficials de les institucions europees i d’altres llengües incloses en programes universitaris, però en deixava fora el català, junt amb el basc i el gallec.

El conseller de Recerca i Universitats de la Generalitat, Joaquim Nadal i Farreras, s’ha congratulat per la decisió que “malgrat que arriba tard, posa fi a un greuge històric injustificable que no reconeixia el català com a llengua de mobilitat internacional tot i ser oficial a Catalunya i ser la llengua principal de docència en els graus de les universitats catalanes”, ha afirmat.

El Departament de Recerca i Universitats, en col·laboració amb la Secretaria de Política Lingüística del Departament de Cultura i la Xarxa Vives d’Universitats, han treballat conjuntament per a posar fi a una discriminació envers les universitats dels territoris de llengua catalana que, malgrat que formen una de les regions lingüístiques amb major recepció d’estudiants de mobilitat de la Unió Europea, no veien reconeguda la seva llengua en la plataforma OLS.

La marginació del català en aquesta plataforma també suposava un greuge per als estudiants que feien l’Erasmus en universitats catalanes que, a diferència dels que triaven altres destinacions, no podien aprendre la llengua de la universitat d’acollida a través de l’OLS. En aquest sentit, la inclusió del català, així com la de les altres llengües oficials en diferents territoris de l’Estat espanyol, ha estat una reivindicació històrica. La incorporació del català a l’OLS era també un dels compromisos fixats en el Pla d’enfortiment de la llengua catalana en el sistema universitari i de recerca de Catalunya impulsat pel Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat.

Respecte al funcionament, la plataforma OLS permet saber a un estudiant de mobilitat, mitjançant un test en línia, quin és el seu nivell de comprensió i coneixement de la llengua o llengües de la universitat que l’acollirà durant la seva estada acadèmica i ofereix formació, com a mínim de nivell A1, de les llengües pròpies de la universitat de destinació. A més, el fet de participar en l’OLS garanteix que l’estudiant pugui seguir cursos en línia de perfeccionament de la llengua de la universitat d’acollida durant la seva estada acadèmica.

Tot i que la plena integració del català a l’OLS amb els mateixos continguts i recursos que la resta de les llengües que en formen part no es produirà fins al 2027, quan està prevista la nova licitació per a la plataforma, s’ha habilitat una pàgina web amb la mateixa estructura i tipus de contingut que ofereix la plataforma. Aquesta web enllaça amb el portal de referència de cursos en línia Parla.cat.

Abans de la inclusió del català en la plataforma OLS, a fi de fomentar l’aprenentatge de la llengua entre els estudiants Erasmus, el Departament català de Recerca i Universitats, en col·laboració amb l’Institut Ramon Llull, ha organitzat cursos presencials de preacollida lingüística adreçats exclusivament a estudiants Erasmus a través de la xarxa d’estudis catalans de l’IRL a l’exterior. Aquests cursos estan recollits a la web “Estudia català abans d’arribar a Catalunya”, on també es poden trobar altres recursos en línia per a l’autoaprenentatge de la llengua. En els propers anys es continuaran oferint aquests cursos de preacollida, en paral·lel als continguts de la plataforma OLS.