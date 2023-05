El castell de Santa Florentina a Canet de Mar, el pas del temps portat amb elegància

Castell de Santa Florentina, a Canet de Mar (Viquipèdia)

Canet de Mar destaca per diversos aspectes i, indubtablement, un d’ells és el valor arquitectònic de nombroses de les construccions que s’hi troben. El Castell de Santa Florentina és una edificació imponent i que ha fet fortuna pel que fa al seu manteniment. Alçada sobre la planta d’una antiga fortificació romana, ha anat passant de propietaris, per remodelacions i per estils artístics diversos, que al seu pas han enriquit i engrandit el castell.

La darrera reforma es va encarregar a l’arquitecte modernista Lluís Domènech i Montaner, que va donar un aire medieval ben marcat a Santa Florentina. El castell està obert al públic per a fer visites o llogar-lo per a la celebració d’esdeveniments. Un dels darrers aspectes que ha atret a més visites ha estat que alguns espais han fet d’escenari de la sisena temporada de la venerada sèrie Joc de Trons.





Per www.surtdecasa.cat