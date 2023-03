El “casino” ja és a Andorra

La plana major d’autoritats, abans de les eleccions, no s’ha volgut perdre la inauguració del casino (UNNIC)

UNNIC neix com a nou revulsiu per al sector turístic del Principat d’Andorra. Es tracta d´un projecte emblemàtic que aporta un nou concepte d´entreteniment i diversió a través d´un centre integral d´oci. Incorpora en un mateix edifici, una completa oferta gastronòmica -el xef amb estrella Michelín, Nazario Cano, es troba al capdavant dels restaurants del complex-, d’espectacles i jocs d’atzar, ja que a les instal·lacions integra el Gran Casino d’Andorra.

“A UNNIC ens agrada parlar de la fórmula 80/20. I què volem dir amb això? Molt senzill. Qui ens visiti es trobarà que un 80% de la nostra oferta és d’entreteniment i lleure, i l’altre 20% és de joc a l’àrea que

ocupa el Gran Casino d’Andorra”, explica Marc Martos, conseller delegat de JOCS S.A., l´empresa que

gestiona el centre.

En el seu discurs inaugural, Martos ha subratllat que “posem en marxa un centre d’oci integral que és molt més que un casino. Ens agrada més definir-ho com un lloc on anar a passar una bona estona, on compartir bons moments i on viure experiències sorprenents”. El president de la companyia, Ventura Espot, ha recordat que “més d’un segle i mig més tard des que es comencés a plantejar la necessitat que Andorra disposés d’un casino com a atractiu turístic, avui els podem dir que ja el tenim aquí”.

“Semblava un somni impossible, des del 1849 que se’n parla, i avui els podem dir que sí, que això ja és una realitat”. L’objectiu d’aquest gran projecte d’oci integral és consolidar Andorra com un país de referència en el turisme de qualitat a Europa, amb una oferta altament atractiva, variada i fins ara inexistent al Principat.

Ivan Armengod, director general de UNNIC, destaca en aquest sentit que la nova instal·lació “és molt més que un casino. S’ubica en un edifici emblemàtic al centre de la capital i compta amb espais que configuren un conjunt on hi té cabuda l’oci, l’entreteniment, la diversió, l’alta gastronomia i la restauració, els espectacles, la música i l’art. Tot plegat en un entorn amb una ambientació i una arquitectura excepcionals”, destaca.

Un projecte icònic

Des del primer moment, UNNIC s’ha concebut com a projecte icònic per al país. De la mà dels arquitectes Pere Espuga i Manuel Clavel, s’han creat espais amb la millor arquitectura d’avantguarda, cercant la

singularitat i l’exclusivitat, fent realitat una proposta innovadora, d’última generació, alhora que confortable i espectacular a cadascun de tots els espais del centre.

L’accés a UNNIC és lliure en tots els espais de restauració i lleure, excepte a la zona de joc, on cal registrar-se.

El Gran Casino d’Andorra

La zona de joc d´UNNIC, que integra el Gran Casino d´Andorra, es divideix en tres espais: el de màquines slot, el d’apostes esportives i el de jocs clàssics d’un casino. La zona de màquines slot compta amb tecnologia de darrera generació. En un espai a part, hi ha una zona específica on es poden fer apostes esportives. Així mateix, les zones de joc d’UNNIC presenten una àrea de taules on es troben ubicats els principals jocs clàssics de casino: ruleta americana, ruleta electrònica, Blackjack, pòquer Texas Hold´em Bonus, pòquer caribeny, Mini Punt i Banca, Omaha i jocs de cercle. L’espai on s’ubica tota l’oferta de jocs clàssics de casino compta amb una zona VIP.