Títol: El casament

Escriptor/a: LOVE, Jessica

Il·lustrador/a: Jessica Love

Traducció: Anna Duesa

Editorial: Kókinos

Pàgines: 40

Edat: per als més petits

El casament ens narra la vivència d’unes núpcies des de la perspectiva d’un infant, en Julià, que ja coneixem perquè és el protagonista d’un àlbum precedent: Sirenes, una obra lloada, elogiada per la crítica i amb diversos reconeixements internacionals.

En aquest segon volum on se celebra l’amor, l’artista californiana Jessica Love torna a optar per aquest nen, enamorat de les fades i de les sirenes, i una amiga, la Marisol, igual de juganera i somiadora. Junts sortiran de taula per jugar, cercar aventures i volar amb les seves pròpies ales, tal com els diuen les àvies sàvies que els acompanyen.

Mantenir la continuïtat d’un personatge en un àlbum és una opció agosarada –reeixida únicament en el cas de grans autors com Lobel, Janosch, Falconer, Chaud o Crowther–. Però és aquí on Love demostra el seu talent, cedint espais, protagonisme i veu a gent que ha estat massa anys silenciada, això sí, lluny de didactismes. Si Pipi, Adela, Úrsula, Julie o Rosa Caramel van ser protagonistes transgressores de la literatura infantil del segle passat, els personatges principals d’aquesta història representen alguns dels nous valors socials contemporanis. Qüestions sobre la identitat de gènere, la diversitat i la llibertat esdevenen aquí elements literaris preponderants. L’autora ens fa partícips d’aquesta festa a través d’unes il·lustracions en aquarel·la, aiguada i tinta que són expressives, explosives i plenes de color, sobre un paper kraft que permet trencar convencions literàries, harmonitzar el fons amb la identitat dels protagonistes i ressaltar totes les tonalitats. El visual es converteix en un esclat de bocins d’alegria com la dels protagonistes d’aquesta història de Brookly, el barri de Nova York que tant li agradava a en Bernat.

Cristina Correro / Clijcat / Faristol