El casal Calones reobre amb una vintena d’usuaris

El menjador social de la gent gran del Casal Calones ha recuperat aquest migdia l’activitat després de 9 mesos de tancament a causa de la COVID-19. El servei s’ha posat en marxa amb 18 usuaris, que són els que compleixen a dia d’avui els requisits establerts pel ministeri de Salut per poder-hi accedir. La consellera de Social del Comú d’Andorra la Vella, Meritxell Pujol, ha visitat avui els usuaris que han reobert les instal·lacions.

Segons les mesures decretades pel Govern per minimitzar el risc de contagi, al Calones hi poden accedir únicament les persones grans que hagin estat vacunades enfront la COVID-19 i que hagi transcorregut un mínim de 21 dies des de la primera dosi, o que hagin passat la malaltia en un termini inferior a sis mesos o disposin d’un resultat de serologia positiu dels darrers tres mesos. El personal que hi treballa, de la seva banda, mentre no completi el procés de vacunació, es cribrarà de manera diària, i aplicarà, a més, de manera estricta les mesures sanitàries.

L’aforament del menjador de la gent gran, que abans de l’arribada de la pandèmia era de seixanta persones, s’ha limitat ara a 28 comensals per torn. Els dinars es repartiran en dos torns a mesura que hi puguin anar acudint més usuaris.

El Calones estarà en funcionament tots els migdies de dilluns a dissabte. La reactivació del servei se suma al de la setmana passada de les cases pairals d’Andorra la Vella i Santa Coloma.