El carrer Regència d’Urgell enceta les seves activitats de Nadal, a la Seu

Activitats de Nadal al carrer Regència d’Urgell de la Seu

Aquest cap de setmana comencen les diverses activitats de Nadal que organitzen els veïns i comerços del carrer de la Regència d’Urgell, amb l’objectiu d’animar i dinamitzar aquest cèntric vial de la Seu durant les festes nadalenques. El programa s’encetarà aquest mateix divendres, a les 5 de la tarda, amb un concert ofert per Marta Brucart. Més tard, a les 6, començarà un taller de maquillatge facial, amb la presència dels Minairons.

Dissabte, dia 21, serà un dels dies de més activitat d’aquest Nadal al carrer Regència d’Urgell. El programa de la jornada començarà a les 11 del matí amb la visita del Pare Noel. Més tard, passades les 2 de la tarda, començarà un dinar popular. Després del dinar (15.30 h), es farà un bingo i hi haurà, novament, música a càrrec de DJ Pua. I, per a completar el dia, des de 2/4 de 6 de la tarda hi haurà un concert del grup La Rumba Blanca.

Els actes de la setmana entrant començaran el dia de Sant Esteve, dijous 26, amb l’organització d’un quinto al Bar Dandy, a partir de les 6 de la tarda. Divendres 27, a 2/4 de 6 de la tarda es podrà veure un espectacle de màgia amb Ivan Fernández; i al cap d’una hora (18.30 h), a l’Escenari Màgic hi actuarà el grup de ranxeres Pirimex.

El dia següent, dissabte 28 de desembre, a les 12 del migdia actuaran el conjunt del Pallars Sobirà La Banda del Peirot, mentre que a les 5 de la tarda es podrà participar en una sessió de zumba dirigida per Urban Sport; i a les 6, actuarà el grup urgellenc de versions Froy Lands.

El carrer Regència d’Urgell també serà protagonista de l’últim dia de l’any, dimarts 31, perquè per segon any acollirà la meta de la multitudinària Cursa Sant Silvestre La Seu-Memorial Marc Peña Turet. La sortida serà a les 5 de la tarda des de la plaça dels Oms.





Sorteig d’una gran cistella de Nadal

Pel que fa a les activitats per a començar l’any, el divendres 3 de gener, a les 5 de la tarda, hi haurà la presència de la Fada del Quer i els follets, i a les 6 de la tarda oferirà un concert el grup Flanders. El programa de Nadal es completarà dissabte dia 4, amb la presència dels patges reials (des de les 6 de la tarda) i, per a acabar, tindrà lloc el sorteig d’una gran cistella de Nadal, que es farà a les 7 del vespre.