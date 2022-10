El carrer Major de la Seu d’Urgell recupera l’entrada de vehicles de càrrega i descàrrega

Les obres de remodelació del ferm al carrer Major de la Seu d’Urgell avancen al ritme previst i aquests dies, tot i que el vial encara està tancat al trànsit, ja s’hi ha començat a recuperar l’entrada de vehicles de càrrega i descàrrega, com també l’accés rodat per als veïns. De fet, en alguns punts els treballs ja estan pràcticament enllestits. Per mateix motiu, l’Ajuntament urgellenc ha confirmat que per la Fira de Sant Ermengol, la setmana vinent, s’hi podran instal·lar parades de venda ambulant, malgrat que la reforma encara continuarà després del certamen.

En el ple municipal de la Seu, en l’apartat d’informes, l’alcalde de la Seu, Francesc Viaplana, ha assenyalat que el projecte avança a bon ritme i, això, permetrà que per la Fira ja hi hagi activitat. Viaplana també ha informat que les màquines no hi han de tornar per a fer actuacions importants fins dilluns vinent, dia 10 i que, per això, aquesta setmana ja s’hi ha restablert el trànsit, amb les limitacions esmentades.

Pel que fa a la Fira de Sant Ermengol, el batlle urgellenc n’ha destacat que, enguany, tal com ha passat amb la festa major, l’esdeveniment recupera la “plenitud” tres anys després. A l’edició del 2020 només es van poder oferir accions promocionals en línia, a causa de les restriccions per la pandèmia, mentre que al 2021 es va recuperar l’activitat presencial però amb limitacions. Per tot plegat, Viaplana ha animat veïns i visitants a sortir al carrer i gaudir d’aquest retorn a la normalitat.