El carrer Major acull la segona edició de ‘La Seu es vesteix de blanc’

La Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell (UBSU) organitza aquest dissabte, 31 de juliol, la segona edició de ‘La Seu es vesteix de blanc’, amb l’objectiu de promoure el comerç de la ciutat.

Al llarg de la tarda i el vespre (17.00-23.00 h), el carrer Major es convertirà en un espai ple de parades on nombroses botigues locals oferiran els seus productes i on es podrà gaudir de zones lounge i d’activitats d’animació. Aquest any, la temàtica d’aquesta celebració estarà inspirada en l’extrem orient, i especialment en el Japó, amb el lema ‘Sakura Edition’. El nom fa referència a la denominació japonesa del cirerer (Sakura) i a les singulars tonalitats de floració que adquireix aquest arbre, també present en alguns carrers de la Seu.

Per això, durant aquesta jornada, el cèntric vial estarà ambientat amb decoració relativa a temàtiques orientals. Enguany s’ha reforçat precisament la decoració perquè sigui de qualitat i sorprengui tant veïns com visitants.

Atès l’èxit de la primera edició, l’espai que acollirà aquesta fira ha sigut ampliat per tal de poder albergar més assistents, sempre complint amb la normativa de seguretat establerta per les autoritats sanitàries. Des de l’UBSU han avançat que enguany han incrementat el nombre d’establiments que s’hi impliquen i que aquest ja supera la trentena. Per això, s’aprofitarà el llarg i ample del carrer Major per ubicar-ho totes les parades i activitats i garantir així que els visitants en puguin gaudir sense aglomeracions.