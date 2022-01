El carrer de baix, de Vicent Flor (Premi Joanot martorell)

Títol: El carrer de baix

Autor/a: Vicent Flor

Pàgines: 336

Editorial: Edicions 62

Sinopsi:

«Quan critiquem els adolescents que es droguen, que ens emprenyen i que fins i tot ens roben, perquè no ens preguntem què hi ha darrere en compte de blasmar-los? Darrere de Diogo hi havia dos abandonaments durant la infantesa, als quals cal afegir les mentides dels adults.»

L’amor i la mort ressonen semblants, quasi com si fossin germans. En aparença estan allunyats, però conviuen. El carrer de baix és una història d’amor i d’amistat, de mort i de desamor que transcorre a València ciutat i a la Vall de Gallinera.

En aquesta vall, amb gran densitat històrica però escassa densitat poblacional, la soledat fa estralls. Allà hi viuen Joan, professor d’institut, i Sara, una psicòloga que conrea bancals. També hi va a parar Carles, un editor de llibres que pretén escapar del dolor que li genera un fill d’acollida amb problemes de drogues i de delinqüència.

Seguint el curs de la Gallinera, un riu que quasi s’ha esvaït, com la vida a la vall, tots tres compartiran un camí on afluiran el passat i tot allò que no han pogut o no han sabut evitar.

Autor/a

Vicent Flor i Moreno (València, 21 de maig de 1971)és un sociòleg valencià, autor dels assajos Noves glòries a Espanya, anticatalanisme i identitat valenciana i Societat anònima. Els valencians, els diners i la política. Des de 2015 és el director de la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació. (Wiquipèdia)

Font: lacasadellibro