El carrer Callaueta enceta tres dies d’activitats al voltant de la primavera

L’espectacle itinerant de dansa Flor floreta, creat especialment per a l’ocasió, una animació al carrer, el concert de Shuffle Express i una acció en què es convidava als ciutadans a endur-se una flor a casa han donat aquesta tarda el tret de sortida a la Festa de la primavera al carrer Callaueta. El barri de Riberaygua i Travesseres s’omplirà durant tres dies d’un farcit programa d’activitats gratuïtes al volt ant d’aquesta estació de l’any, amb tallers per a adults i grans, música, animacions i ioga al carrer.

Les autoritats comunals han donat aquesta tarda inici a la festa, que es concertarà al recentment remodelat carrer Callaueta fins diumenge. La cònsol major, Conxita Marsol, ha recordat que aquesta zona de la parròquia ha esdevingut en un espai ideal per a aquest tipus de celebracions participatives al carrer i que la festa servirà per animar tot el barri. Alhora, ha convidat tothom a participar d’aquest cap de setmana d’activitats i ha apostat per potenciar els actes de dinamització que fomenten la socialització.

Una de les activitats més vistoses que tindrà lloc aquest cap de setmana és la desfilada de les Majorettes i la Banda de música de Móstoles, que farà dos passis (demà, dissabte a les 19 h; i el diumeng a les 12 h), una cercavila que mobilitzarà més de 60 persones.

En paral·lel a les activitats, tot el carrer s’ha engalanat amb decoracions relacionades amb la temàtica floral i de la primavera. La més espectacular és el gran sostre de flors que s’ha col·locat d’extrem a extrem de Callaueta i que es mantindrà durant les pròximes setmanes.

A més, per dur a terme les activitats, el carrer s’ha distribuït en tres zones: a la part baixa es faran els tallers i jocs infantils, a la part central hi haurà l’escenari per a les actuacions i a la part alta, els tallers i propostes adreçats al públic adult.