El carrer Callaueta d’Andorra la Vella esdevé territori hippie

Pascuet, Canturri i Vidal presentant la Festa de la Primavera (AndorraCapital)

El carrer Callaueta, al barri de Riberaygua i Travesseres d’Andorra la Vella serà, de nou, aquest cap de setmana, el centre neuràlgic de la Festa de la primavera, un esdeveniment de dinamització que tindrà lloc entre divendres, dia 12, i el diumenge 14 de maig.

Seran, doncs, tres dies d’activitats de tota mena i per a totes les edats, com 4 animacions de carrer tematitzades que passaran també per l’avinguda Bonaventura Riberaygua, música en directe amb concerts de funky, disco, soul i un tribut a ABBA; tallers infantils i jocs per als més menuts; ioga i un taller d’experiència olfactiva. Tot, amb la temàtica hippie com a fil conductor -el lema d’enguany és Flower power- en un carrer que, a més, s’embellirà amb decoracions florals relacionades amb la primavera per a aportar una nota de color a la festivitat. Així doncs, el gran sostre de flors que l’any passat va embellir tot el carrer, i que va ser un gran atractiu a la zona, s’ha tornat a instal·lar.

El cònsol menor, Miquel Canturri, ha exposat que s’ha escollit de nou l’emplaçament del carrer Callaueta per a dinamitzar el barri, ja que des que ha esdevingut zona per a vianants és un punt idoni per a esdeveniments populars com aquest. També es revalida la fórmula després de la bona acollida que va tenir la festa l’any passat, amb molta participació per part de la ciutadania i dels comerços del barri. “La Festa de la primavera és un dels molts esdeveniments al carrer que impulsem al llarg de l’any des del Comú per a donar vida al comerç i als barris”, hi ha afegit el cònsol menor, que ha ressaltat que en aquest cas les activitats portaran flux de visitants des de Meritxell cap a Riberaygua i Travesseres.

Sebastià Vidal, en representació d’Event 3.0, empresa organitzadora de l’esdeveniment, ha recordat que totes les activitats són gratuïtes i que, en el cas dels tallers, cal inscripció prèvia al mateix lloc de l’activitat perquè les places són limitades.

Per la seva banda, Rosa Pascuet, presidenta de l’Associació de comerciants de Riberaygua i Travesseres, ha assenyalat que la remodelació urbanística que s’ha fet en aquesta zona ha suposat un canvi molt important per al barri i ha agraït al Comú l’organització d’esdeveniments com aquest. En aquest sentit, ha recordat la bona experiència amb la Festa de la primavera de l’any passat.

Es pot consultar el programa d’activitats aquí