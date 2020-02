La Seu d’Urgell celebrarà del 17 al 26 de febrer el Carnaval amb una vintena de propostes. Enguany, la celebració d’aquesta festa de disfresses i disbauxa s’uneix al clam mundial contra el canvi climàtic. Així queda demostrat en el cartell d’aquesta festa que està protagonitzat pel planeta Terra guarnit amb una màscara de Carnaval i que llança els missatges per la lluita en contra del canvi climàtic: ‘No m’escalfis més el cap’ i ‘Vosaltres teniu la solució’.

Un any més, la Seu d’Urgell lluirà un ambient carnavalesc gràcies a unes 300 màscares elaborades per AMPAS i famílies, comerços, clubs esportius i entitats que quedaran penjades a partir del pròxim dilluns 17 de febrer en diferents punts de la ciutat.

El Carnaval 2020 de la Seu d’Urgell presenta, a més a més, tres novetats respecte l’edició de l’any passat. Les dues primeres novetats estan relacionades amb la Rua de Carnaval, que tindrà lloc dissabte 22 de febrer i que s’iniciarà a les 5 de la tarda, que presenta un nou itinerari que s’iniciarà a la plaça Catalunya, seguirà pel passeig Joan Brudieu (però en sentit invers), seguirà pel carrer Fra Andreu Capella, carrer Major per arribar a la plaça dels Oms, continuarà per Camí Ral de Cerdanya fins acabar a la pista polivalent de la zona esportiva municipal, equipament que acollirà una festa i animació per a tota la família.

La tercera novetat és l’organització d’un ball de disfresses que se celebrarà també dissabte 22 de febrer, a les 12 de la nit, amb el grup de versions De Noche i l’actuació d’un Dj. El preu de l’entrada anticipada a aquest ball de Carnaval és de 8€, mentre que a taquilla tindrà un cost de 10€.