El Carnaval arriba a les estacions d’esquí andorranes

Ja és Carnaval a Grandvalira Resorts. Foto: Cedida

El Carnaval arriba aquest cap de setmana a les estacions de Grandvalira Resorts per a oferir uns dies de diversió i alegria carnavalesca amb prop de 290 km de pistes obertes amb neu de bona qualitat gràcies a les petites nevades recurrents d’aquests dies i a la feina dels equips de terreny, que permeten mantenir el mantell nival en excel·lents condicions.

Ordino Arcalís compta amb el 100% del seu domini esquiable, amb gruixos que oscil·len entre el metre i els 130 cm de neu, i compta també amb diferents àrees freeride obertes, ideals per a la pràctica segura d’aquesta espectacular modalitat que es desenvolupa fora pistes.

Pal Arinsal, per la seva banda, gaudeix de més del 90% de les pistes obertes amb gruixos de neu que arriben fins als 90 cm, i també disposa dels circuits del Winter Bike Park per a BTT disponibles.

Grandvalira, de la seva banda, suma més de 190 quilòmetres de pistes de tots els nivells i gruixos de fins a 125 cm per a gaudir de l’oferta més completa dels Pirineus.

Les estacions andorranes han preparat diferents activitats per a viure un cap de setmana inoblidable de Carnaval, amb una programació carregada de diversió per a totes les edats on la neu serà l’escenari perfecte per a celebrar la disbauxa amb les disfresses dels usuaris.