El ‘Capbussa’t dins l’art’ pretén acostar l’art a la població a través de xerrades

El CAEE on es desenvoluparan moltes de les activitats (Andorra Museus)

El Comú d’Escaldes-Engordany presenta la nova edició del programa Capbussa’t dins l’art, que es desenvoluparà del 22 d’octubre al 7 de maig, oferint un ampli ventall d’activitats per a apropar l’art al públic. El cicle inclou, per una banda, la 10a edició de La Clau. Apunts d’art i, per l’altra, la 18a edició de les xerrades d’art Per l’amor a l’art. Ambdues iniciatives pretenen ser una porta d’entrada perquè tothom pugui descobrir, gaudir i aprofundir en l’art des d’un enfocament obert i acollidor.

La 10a edició de La Clau. Apunts d’Art tindrà com a tema central la mitologia clàssica i constarà de quatre sessions que se celebraran el 22 d’octubre i el 5, 12 i 19 de novembre. En la primera és farà una introducció al mite d’Aracne mentre que les posteriors giraran al voltant de les figures de Medusa, Narcís i Minotaure, respectivament.

Totes les sessions s’iniciaran a les 19.00 hores i tindran lloc al Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) a excepció de l’última que se celebrarà a l’Espai Caldes. Totes les sessions són gratuïtes. La 18a edició de les xerrades Per l’amor a l’art comptarà amb la programació de tres sessions.

La primera d’elles Ou Mama (dimecres 27 de novembre) anirà a càrrec de la historiadora de l’art, actriu, directora de teatre i mare, Txell Díaz Sánchez. La segona xerrada Miralls paral·lels: el mirall com a motiu artístic (dimecres 12 de febrer) comptarà amb la presència de la historiadora de l’art Aurora Baena Garròs i, la tercera i darrera sessió, Akelarre artístic. Un recorregut per atributs de la figura de la bruixa en l’art (dimecres 7 de maig) anirà a càrrec de la historiadora de l’art Ruth Casabella. En aquest cas, les xerrades es faran al taller Tèxtil i de Vidre – Espai Caldes a partir de les 20.00 hores.