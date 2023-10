El CAPAU negocia amb Sumar perquè segueixi prestant l’atenció domiciliària a l’Alt Urgell

Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (Foto: arxiu/RàdioSeu)



El Consorci d’Atenció a les Persones (CAPAU) i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell han iniciat gestions per a aconseguir que l’empresa pública Sumar, de la qual en formen part, segueixi prestant serveis d’atenció domiciliària a la comarca. Aquesta setmana s’ha fet públic que la companyia ha comunicat la intenció de no fer efectiu l’any de pròrroga que tenien previst al conveni vigent, signat a finals de l’any passat i que finalitza aquest 1 de desembre vinent.

La presidenta del Consell Comarcal, Josefina Lladós, ha informat als grups amb representació a l’ens de la situació actual d’aquest cas en el marc del ple ordinari que la institució ha celebrat aquesta setmana. Lladós ha detallat que la decisió de no continuar ja els la van comunicar el mes passat i que, a banda de motius “econòmics”, una de les principals causes que han adduït és la “conflictivitat laboral permanent” que s’han trobat amb algunes de les treballadores. Davant d’aquest fet, ja s’ha mantingut una reunió amb Sumar, amb l’objectiu que “recapacitin” i segueixin prestant el servei. També s’ha parlat amb la treballadora familiar que està en plantilla del Consell, i amb la resta d’empleades, amb l’objectiu d’atansar posicions entre les dues parts.

Al plenari, Josefina Lladós ha indicat que també treballen amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, amb qui comparteixen el CAPAU, i que amb l’alcalde urgellenc Joan Barrera coincideixen en la necessitat de “trobar la millor solució possible” i aconseguir consolidar aquest model pel qual es va apostar l’any passat, com a solució a la mala experiència que hi havia hagut anteriorment amb la cessió d’aquesta tasca a l’empresa lleidatana Serveis Assistencials.

Sobre les possibles solucions, la presidenta del Consell creu que hi ha “un cert marge de millora” en aspectes com la coordinació i la comunicació interna d’aquest servei. Lladós ha recordat que aquesta legislatura passada “s’ha fet una aposta molt forta per Sumar, per tot el que ens ofereix no només en atenció a domicili sinó perquè ja treballen amb molts altres consells comarcals del país, amb molts ajuntaments i amb residències, centres i casals de gent gran”, i perquè “donen un suport molt important als ens públics que el tenen com a mitjà propi”.