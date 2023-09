El cap de setmana se salda amb tres detencions

Un home sent emmanillat (arxiu/Pexels)

La Policia ha detingut un total de 3 persones durant el cap de setmana per delictes contra la integritat física i moral, la llibertat, la salut pública i la seguretat col·lectiva. Dissabte, a les 08:10 hores es va arrestar un home no resident 31 anys com a presumpte autor dels delictes contra la integritat física i moral i la llibertat.

Tot va començar el divendres quan es va requerir la Policia vers les 20 hores, a la vila de Soldeu, ja que l’interessat s’hauria desplaçat al domicili de la seva exparella i l’hauria amenaçat de mort. Quan els agents van arribar, l’individu ja no hi era i es va iniciar una recerca per tal de localitzar-lo. Finalment, l’endemà, se’l va localitzar a l’interior d’un hotel de Sant Julià de Lòria i es procedeix a la seva detenció.

D’altra banda, diumenge a les 00:35 hores en un control rutinari a la frontera del riu Runer, es va detenir un home, veí del Principat, de 48 anys d’edat per possessió de 2,1 grams d’heroïna.

Finalment, pel que fa als delictes contra la seguretat del trànsit, s’ha arrestat un home, veí d’Andorra, de 22 anys, per conduir amb una taxa de 0,85 grams per litre de sang.