El cap de Govern visita l’FPNSM i entrega equipament adaptat per a la piscina com a regal de Nadal

El cap de Govern, Xavier Espot, ha visitat aquest divendres al matí les instal·lacions de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM), on ha lliurat una bicicleta aquàtica i un trampolí adaptat per a la piscina, com a regal institucional de Nadal a l’entitat. Aquest nou equipament permetrà ampliar les activitats de rehabilitació i exercici a la piscina de l’entitat, afavorint la mobilitat i el benestar de les persones ateses.
Espot ha estat acompanyat per la ministra d’Afers Socials, Trini Marín; el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró; la ministra de Salut, Helena Mas; i altres representants institucionals. La comitiva ha estat rebuda la directora general de la Fundació, Celine Mandicó, i per la directora de l’Àrea d’Adult i l’Envelliment, Anna Jiménez.
La visita ha començat al servei ocupacional Xeridell, on el grup jove ha lliurat al cap de Govern un detall fet a mà: un Pare Noel confeccionat amb llana, elaborat amb creativitat i dedicació. Mandicó ha destacat la implicació activa de les persones ateses i ha remarcat que aquestes visites sempre es preparen amb molta il·lusió. “Des de les assemblees, són els mateixos serveis i les persones ateses qui decideixen què volen mostrar i com volen participar”, ha afegit Mandicó.
Tot seguit, la comitiva s’ha desplaçat al Centre de Dia TRIA, inaugurat recentment, i a la piscina, on s’ha fet el lliurament del regal. Un fisioterapeuta de la Fundació ha explicat la utilitat de la bicicleta aquàtica i del trampolí adaptat, i ha realitzat una demostració amb dues persones ateses. Aquests equips permeten treballar la mobilitat, la força i l’equilibri de manera segura i efectiva dins l’aigua, facilitant un exercici de baix impacte que potencia la flexibilitat, l’equilibri i la propiocepció. “Tenen un vessant rehabilitador que ajuda a mantenir les condicions físiques de les persones que atenem”, ha comentat Mandicó.
Per la seva banda, la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, ha posat en valor la tasca que es duu a terme des de la Fundació, i ha destacat la bona entesa que hi ha en el marc dels serveis i programes que ofereix l’entitat. A més, ha destacat que “la Fundació s’està adaptant a les noves tendències, especialment al que disposa el Conveni de les Nacions Unides (ONU) per a les persones amb discapacitat, així com a les recomanacions i observacions del comitè”.
La visita ha finalitzat amb un recorregut pel menjador, la cuina i el Centre de Dia NERET, on les autoritats han saludat el personal i han desitjat unes bones festes.