El cap de Govern rebrà la directora gerent de l’FMI, Kristalina Georgieva, el 13 de juny

El cap de Govern, Xavier Espot, rebrà la directora gerent del Fons Monetari Internacional, Kristalina Georgieva, el dissabte, 13 de juny. La trobada s’emmarca en la primera visita institucional de la representant de l’FMI al Principat, des de l’adhesió d’Andorra a aquest organisme l’octubre del 2020, una fita que ha contribuït a reforçar la credibilitat i la transparència del sistema econòmic i financer del país.
A banda de la reunió formal entre el cap de Govern i la directora gerent de l’FMI, s’ha previst una reunió de treball amb els ministres encarregats de l’economia i de les finances, Conxita Marsol i Ramon Lladós, així com una trobada amb els principals agents econòmics del Principat. Aquestes reunions permetran aprofundir en el diàleg institucional i en la cooperació tècnica, amb l’objectiu de continuar avançant en l’homologació, la solidesa i la competitivitat de l’economia andorrana.
La visita de la directora gerent de l’FMI al Principat «posa de manifest la consolidació de les relacions d’Andorra amb els organismes internacionals i la seva plena integració en la governança econòmica global», asseguren des de l’Executiu.