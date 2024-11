El cap de Govern participarà aquest dijous en la Reunió de la Comunitat Política Europea que se celebra a Budapest

El cap de Govern, Xavier Espot, en una intervenció pública (SFGA)

El cap de Govern, Xavier Espot, es desplaça avui dimecres a Budapest per a participar en la cinquena Reunió de la Comunitat Política Europea (CPE), que se celebrarà aquest dijous, 7 de novembre, a la capital hongaresa de Budapest. En aquesta cimera hi participaran uns 45 països de tot el continent, les institucions de la Unió Europea, així com altres organitzacions.

La migració serà un dels temes centrals de la reunió, així com la situació de la seguretat, els conflictes bèl·lics al continent i les perspectives de les relacions transatlàntiques. Està previst que Xavier Espot participi en una taula de debat sobre seguretat econòmica i la cooperació a Europa.

Paral·lelament al programa oficial, el cap de Govern, mantindrà converses amb els seus homòlegs sobre qüestions bilaterals i per a tractar l’acostament d’Andorra amb la UE.

El cap de Govern es desplaçarà a Hongria acompanyat del secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, i de l’ambaixador d’Andorra a la UE, Vicenç Mateu.