El cap de Govern lliura el IX Premi Internacional Calvó Armengol al professor Johannes Stroebel

El cap de Govern, Xavier Espot, ha lliurat aquest dimarts el IX Premi Internacional Calvó Armengol al professor Johannes Stroebel, en un acte celebrat al Centre de Congressos d’Andorra la Vella i que ha reunit representants institucionals i de la comunitat acadèmica. En el seu discurs, el cap de Govern ha afirmat que el guardó simbolitza “l’excel·lència científica i el compromís amb el coneixement al servei de la societat”. A més, Espot ha destacat el paper del premi com a pont entre Andorra i la comunitat científica internacional, i ha reafirmat el compromís del país amb la recerca, el coneixement i la cooperació internacional.
Durant la seva intervenció, Espot ha posat en valor la recerca del professor Stroebel, que “ofereix una nova mirada sobre l’economia”, ja que evidencia que darrere dels models econòmics hi ha xarxes de relacions humanes que condicionen les decisions individuals i col·lectives. En aquest sentit, ha remarcat que entendre aquestes interconnexions és clau per a construir societats més cohesionades, resilients i pròsperes en un món cada cop més globalitzat.
El cap de Govern ha conclòs el seu parlament traslladant l’enhorabona al guardonat i assenyalant que el premi reconeix no només l’excel·lència acadèmica, sinó també la capacitat de la recerca per a contribuir a afrontar els grans reptes del present i del futur.
Una trajectòria investigadora de primer nivell
El professor Johannes Stroebel, professor de Finances a la Stern School of Business de la New York University (NYU), ha estat guardonat per les seves contribucions pioneres a la comprensió de com les connexions socials, les creences i les interaccions humanes influeixen en els resultats econòmics i financers.
Amb aquest reconeixement, consolida una trajectòria acadèmica distingida amb premis de prestigi com el Fischer Black Prize de l’American Finance Association, l’Sloan Research Fellowship i la Carnegie Fellowship.
La seva recerca ha posat de manifest la importància de les xarxes socials en la presa de decisions econòmiques i ha impulsat eines innovadores com l’Índex de Connexió Social, que permet analitzar les relacions entre territoris i els seus efectes en àmbits com el comerç, la inversió o la mobilitat.
Un premi internacional de referència en economia
El Premi Calvó Armengol en economia es crea en memòria d’Antoni Calvó Armengol, andorrà i professor a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la BSE, que va morir el 2007 als 37 anys. El premi s’atorga cada dos anys a un economista o científic social menor de 40 anys per les seves contribucions a la comprensió de l’estructura de la societat i les seves implicacions en l’economia.
El premi està dotat amb 30.000 euros i és promogut pel Govern d’Andorra i la Barcelona School of Economics. El guardó és una de les activitats descrites en el Programa d’excel·lència en investigació Severo Ochoa, impulsat per l’Agència Estatal d’Investigació espanyola.
Altres investigadors guardonats en les edicions anteriors han estat: l’economista Esther Duflo del Massachussets Institute of Technology, guanyadora de la primera edició del premi (2010), que ha estat condecorada l’any 2020 amb el premi Nobel d’Economia i s’ha convertit en la persona més jove que ha rebut aquest guardó i la segona dona que l’obté; Roland Fryer (2012) i Raj Chetty (2014) de la Universitat de Harvard; Matthew Gentzkow (2016) de la Unviersitat de Stanford; Melissa Dell (2018) i Benjamin Golub (2019) de la Universitat de Harvard; i Stefanie Stantcheva i Benjamin Moll (2024).