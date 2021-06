El cap de Govern i la síndica general es reuniran amb el copríncep francès el pròxim dilluns 21 juny

El cap de Govern, Xavier Espot, i la síndica general, Roser Suñé, es trobaran amb el copríncep Emmanuel Macron, al Palau de l’Elisi el pròxim dilluns 21 de juny a les 16 h, per tractar l’actualitat sanitària i econòmica així com els principals reptes per al Principat a curt i mig termini.

Durant la seva estada a París, el cap també te prevista una reunió amb el primer ministre de França, Jean Castex, a l’Hôtel de Matignon. Espot, acompanyat dels secretaris d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba i de Transformació Digital i Projectes estratègics, Cesar Marquina, tractarà amb el mandatari francès diferents àmbit de les relacions bilaterals així aspectes relacionats amb la mobilitat i el certificat sanitari.

A l’agenda de Xavier Espot també es preveuen trobades amb la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, així com amb la secretària general de la Francofonia, Louise Mushikiwabo.