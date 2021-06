Espot tracta amb la directora general de la UNESCO la candidatura d’Andorra a ser reserva de la biosfera

El cap de Govern, Xavier Espot, ha exposat a la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, el projecte d’Andorra per esdevenir el primer país considerat de forma íntegra reserva de la biosfera. Ambdós mandataris s’han trobat a la seu de la UNESCO a París per tractar també els diferents temes que s’abordaran en la pròxima Conferència General, que tindrà lloc el mes de novembre i girarà al voltant de la intel·ligència artificial i la ciència oberta i en la qual Andorra participarà amb la ministra de Cultura i Esports, Silvia Riva.

Xavier Espot –acompanyat de l’ambaixadora d’Andorra a França, Eva Descarrega– ha explicat a la directora general de la UNESCO que per Andorra, esdevenir el primer país considerat reserva de la biosfera és una oportunitat de fer valdre l’entorn natural del país i un compromís de preservació del medi ambient i d’aposta per la sostenibilitat. Un projecte que segueix la línia de les polítiques dutes a terme per part de l’Executiu durant els últims anys. En aquest àmbit, Espot i Azoulay han celebrat la inscripció d’Ordino a la xarxa mundial de reserves de la biosfera del Programa MAB de la UNESCO, que va tenir lloc el passat mes d’octubre.

El cap de Govern i la directora general també han tractat la presentació de la candidatura binacional Andorra/França de les Festes de l’Ós als Pirineus del passat mes de març i la voluntat del Govern de presentar altres candidatures com la de parròquia de Sant Julià de Lòria per ser inscrita a la xarxa de ciutats creatives de la UNESCO. També han comentat l’avançament de la candidatura transnacional entre Andorra, França i Espanya sobre els testimonis materials de la construcció del Principat d’Andorra, així com les candidatures multinacionals de “la transhumància, desplaçament estacional de ramats per rutes migratòries del Mediterrani i dels Alps” i “l’art de construir murs en pedra seca”. Uns projectes, ha dit Espot, que valoren el patrimoni cultural i els signes d’identitat del Principat.

Durant la trobada, Espot ha convidat a Azoulay a participar de manera telemàtica en la celebració de la 7a edició de l’Art Camp previst per al mes de juliol a Andorra, i més concretament en la taula rodona dedicada a les perspectives de l’art en diplomàcia cultural.

El cap de Govern ha mostrat a la directora general el suport del Govern d’Andorra de cara a la seva reelecció durant la Conferència General i li ha agraït la seva implicació i la seva tasca especialment complicada en el context de pandèmia. Espot ha convidat a Audrey Azoulay a visitar oficialment Andorra.