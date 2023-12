El cap de Govern entrega un llit de cota 0 com a regal de Nadal a l’FPNSM

A la dreta, en primer terme, la ministra Trini Marin, el cap de Govern, Xavier Espot i el ministre Ladislau Baró (FPNSM)

El cap de Govern, Xavier Espot, ha visitat aquest matí de dilluns la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) per a fer entrega del regal de Nadal, acompanyat de la ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marin, i del ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró. Enguany, el regal ha estat un llit de cota 0, que serà d’ajuda per a aquelles persones que tenen un grau de dependència elevat.

El cap i els ministres han estat rebuts per la presidenta de la Fundació, Maria Pilar Díez, i la directora general, Celine Mandicó, qui han volgut agrair un any més l’entrega d’aquest regal, que any rere any ajuda a millorar la qualitat de vida de les persones ateses a l’entitat. Posteriorment, han realitzat un recorregut per les instal·lacions de l’entitat acompanyats també, per la direcció de l’Àrea de l’Atenció a l’Adult i l’Envelliment, Elisabeth Tugues.

El llit cota 0, amb el seu kit sensor, s’instal·larà a la 3a planta de la Llar Residencial Albó. Tugues ha explicat que aquest llit no disposa de baranes i que pot baixar pràcticament al mateix nivell que el terra. “És un llit d’accés fàcil, de manera que facilita que la persona atesa hi pugui accedir de forma molt més còmoda”, ha indicat. A més, aquest tipus de llits també ajuden als professionals, ja que disposen d’un sensor de seguretat que avisa quan detecta moviments de la persona, com per exemple quan s’aixeca.

Així mateix, Tugues, ha comentat que els serveis preparen amb molta il·lusió aquestes visites anuals. Les persones ateses organitzen una assemblea on escullen quines activitats o quins són els detalls que volen oferir a les persones que venen a visitar la Fundació. A partir d’aquí, des de cada espai es prepara l’activitat i sempre amb la participació activa de la persona.

Per la seva banda, el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha assegurat que aquesta visita també permet “arribar més enllà de les portes de la institució i mostrar a la ciutadania les activitats i la vida en aquesta institució que treballa per a la integració i la inclusió de les persones amb discapacitat en la societat, i que té una tradició molt llarga en la història contemporània d’Andorra”.

Baró, a més, ha destacat que la tasca que efectua la Fundació Nostra Senyora de Meritxell “garanteix els drets humans de les persones discapacitades de la manera més aprofundida possible, la qual va més enllà de les etapes educatives de l’escola, passant per l’habitatge i l’emancipació personal d’aquest col·lectiu”.

Durant la visita, el grup jove de Xeridell ha entregat als membres de l’executiu uns obsequis elaborats de forma artesanal, i el grup d’adults els ha rebut amb la cantada d’una Nadala. En el recorregut, també se’ls ha ensenyat la sala d’Entorns de Realitat Virtual Immersiva (ERVI), on se’ls ha fet una demostració del funcionament de l’eina. Finalment, la visita ha acabat amb un petit refrigeri per a celebrar les festes de Nadal.