El CAP celebra la metodologia de treball en la reconstrucció del campanar de Sant Vicenç d’Enclar

Sílvia Riva ha encapçalat aquest dimecres la darrera reunió del Consell Assessor del Patrimoni Cultural (CAP) d’aquest 2021, que ha tingut lloc a l’Hotel Rosaleda. Mentre alguns membres han assistit presencialment, respectant els protocols, altres ho han fet per videoconferència per tal de respectar les mesures actuals per frenar la COVID-19.

El primer tema tractat durant la reunió ha estat l’informe estatal sobre el Conveni per a la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de la Unesco (2003) i l’element festiu Les festes del foc del solstici d’estiu als Pirineus (Haros, falles i brandons) declarat patrimoni cultural de la humanitat l’any 2015. L’informe periòdic permet als Estats avaluar l’aplicació del Conveni i la seva capacitat de salvaguardar els béns immaterials, així com actualitzar la informació dels elements inscrits a la Llista representativa com és el cas de les falles andorranes. L’informe és clau per reforçar la cooperació internacional, beneficiar-se de les experiències d’altres països i intercanviar mesures i estratègies de salvaguarda del patrimoni immaterial. El Departament de Patrimoni Cultural ha elaborat l’informe a partir d’un procés de consulta i de participació dels actors implicats en les expressions immaterials de la cultura.

Seguidament, l’arquitecte Lluis Gimjaume ha presentat la intervenció que s’està duent a terme al campanar de Sant Vicenç d’Enclar. Cal recordar que Lluis Gimjaume és part de l’equip d’arquitectes dirigit per Axel Letellier, que compta amb altres especialistes com Carles Brull i Gerard Veciana i que són l’equip encarregat de la reconstrucció del campanar.

Es tracta d’un projecte singular que requereix coneixements de les tècniques constructives tradicionals i s’està executant amb el màxim rigor per assolir la reconstrucció més fidedigne possible. Durant la participació en el consell, Gimjaume ha explicat que la reconstrucció es pot tirar endavant gràcies a la utilització pionera de les noves tecnologies i la reconstrucció que s’ha fet en 3D del campanar, tal com es va detallar en la roda de premsa de presentació del projecte. Una iniciativa que ha estat molt ben valorada pel CAP.

Finalment, una part rellevant de la reunió s’ha dedicat a l’anàlisi de l’actual marc legal en matèria de patrimoni cultural. L’equip del Departament de Patrimoni Cultural han presentat les seves propostes tècniques per millorar la gestió del patrimoni cultural immoble i del patrimoni cultural immaterial. L’evolució del concepte de patrimoni cultural que recullen diversos documents i convenis internacionals ha comportat l’aparició de noves categories de protecció, alhora que ha fet avançar significativament les directrius de la protecció del patrimoni cultural. Com a conseqüència, els equips tècnics estan analitzant els nous preceptes internacionals perquè puguin ser incorporats al nou marc legal.