El canvi d’ubicació de l’Spartan Race al centre d’Encamp assoleix la plena ocupació d’hotels

Spartan Race ha tornat a omplir el centre d’Encamp, però aquesta vegada amb un impacte encara més positiu que l’any anterior, ja que s’ha ampliat a més del doble el nombre de participants en l’esdeveniment i s’han instal·lat diferents punts de les proves en diverses zones de les avingudes, davant del Centre Esportiu, Plaça dels Arínsols, fet que ha suposat, conjuntament amb el tall de les avingudes un flux constant de gent durant tot el cap de setmana.

L’esdeveniment ha complert amb un estricte protocol de mesures sanitàries, per prevenció de la COVID-19 que han estat presents en tot moment, com per exemple, tots els participants han passat un test d’antígens o una prova PCR previ a l’esdeveniment, que ha portat 3.500 participants internacionals a la parròquia d’Encamp amb els seus corresponents acompanyants.

Nino Marot, conseller de Turisme i Reactivació Econòmica ha afirmat que “estem molt satisfets de com s’ha desenvolupat el cap de setmana”, ha explicat que “tenim el poble ple, els hotels han fregat el 100% d’ocupació i els comerços, restaurants i cafeteries estan de gom a gom”. El conseller de turisme i reactivació econòmica ha assegurat que “treballarem per tenir Spartan per molts i molts anys” a Encamp.

El Comú d’Encamp va signar la col·laboració amb Spartan Race, l’any 2020, per quatre anys, fent una aposta molt clara per traslladar aquest esdeveniment de renom internacional al centre d’Encamp. L’any passat, aquesta decisió ja va donar el seu fruit amb valoracions molt positives per part dels hotelers i restauradors. Enguany arribant als 3500 participants, ha suposat un impacte econòmic molt positiu per a la parròquia, superant fins i tot el de l’any anterior.

Per la seva part Àngel Sanz, director d’Spartan Race, ha valorat l’esdeveniment amb un únic i contundent adjectiu “espectacular” i ha destacat “la col·laboració publicoprivada amb els ministeris de turisme, salut, medi ambient, Andorra Turisme i el Comú d’Encamp” afegint que “hem pogut treballar com en cap altre lloc” sentenciant que “hi haurà Spartan mentre ens deixin“. Des de l’organització s’ha obert la porta a recuperar l’Spartan kids o fins i tot algun campionat d’Europa.

Durant l’entrega de premis d’avui diumenge han estat presents Enric Torres, d’Andorra Turisme, així com els consellers del Comú d’Encamp, de Joventut i Esports, Xavier Fernàndez, d’Administració i Finances, Josefina Rodríguez, i els consellers, David Ríos i Esther Vidal.

Des del Comú d’Encamp es vol agrair la col·laboració d’Andorra Turisme, i de tots els veïns, voluntaris i treballadors comunals, així com de totes les entitats que han fet possible l’esdeveniment, Protecció Civil, Creu Roja, servei d’ambulàncies, policia, banders i bombers.