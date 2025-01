El canvi climàtic té efectes dramàtics sobre la salut

Una xemeneia produint contaminació (Ecoticias)

Malalties que es donaven per extingides han tornat; cada vegada hi ha més persones amb al·lèrgia i asma; les morts per malalties cardiovasculars no paren d’augmentar i els problemes greus a la pell, com ara els melanomes, cada cop tenen més incidència. El perquè de tot plegat? Doncs, bàsicament, l’escalfament de la Terra, que està provocant molts efectes negatius en la nostra salut.

Per a protegir la nostra salut una de les primeres coses que hauríem de fer és protegir també el planeta. I és que, segons recorda l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el canvi climàtic està afectant, i molt, la nostra qualitat de vida.





Un aire cada cop més brut

Als països desenvolupats, la principal conseqüència és l’empitjorament de la qualitat de l’aire, a causa principalment del fum de les fàbriques i dels cotxes que han multiplicat els casos d’asma, les al·lèrgies i les malalties cardiovasculars. També hi ha hagut un important increment dels casos de càncer de pell i altres malalties dermatològiques pel forat de la capa d’ozó.

Per als propers anys, malauradament, s’augura que se seguirà amb aquesta tendència i que, a més, podrien arribar a Europa malalties infeccioses típiques de països més càlids, com ara la malària o el dengue. També es preveuen més morts per onades de calor.





Menys cotxe i més bicicleta

Per a posar fre a aquesta tendència, l’OMS ja fa anys que demana reduir els gasos contaminants i l’escalfament del planeta amb l’ajuda de tots, que hem de posar el nostre gra de sorra en aquesta lluita.

Un consell que dona l’OMS, per exemple, és utilitzar més la bicicleta i menys el cotxe i anar més a peu, la qual cosa, a més de millorar la qualitat de l’aire de les ciutats, beneficia la salut per l’exercici físic que suposa.





El Tercer Món s’endú la pitjor part

Els països del Tercer Món són els que s’estan veient més afectats -des de fa dècades- pel canvi climàtic, que es veuran assotats cada cop per més desastres naturals, com ara inundacions o sequeres. A més, augmentarà la incidència de malalties molt sensibles als canvis de temperatura, com el paludisme o el dengue, i també d’altres causes de mortalitat com la malnutrició o les diarrees.

També patiran més les repercussions dels canvis en el clima les poblacions més vulnerables, com ara els nens, les persones grans, les persones malaltes, les persones més pobres i les poblacions aïllades.





Per ROCÍO ROS (lamalla.net)