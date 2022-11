El Canòlich Music Festival arriba a la desena edició amb el compromís de formar en valors el jovent

Mossèn Pepe Chisvert i la cònsol menor, Mireia Codina han presentat aquest dilluns el Canòlich Music Festival que se celebrarà a la parròquia de Sant Julià de Lòria entre el 16 i el 19 de novembre i que enguany arriba a la desena edició amb l’objectiu intacte de formar el jovent en valors. “Hi ha molta música que transmet valors i que és el que vol mantenir en l’essència del festival”, ha manifestat Codina.

El sacerdot de la parròquia ha començat la seva intervenció demanant implicació als mitjans de comunicació per tal de promoure al màxim el festival. “Us necessitem, ha dit el mossèn, que ha destacat tot l’equip humà que hi ha al darrere per a fer possible que una iniciativa ja pugui haver arribat a la desena d’anys celebrant-se de forma ininterrompuda.

El certamen comptarà aquest any amb l’eurovisiu Miqui Núñez, el raper madrileny, Grilex, i els artistes Meraki i Cesc Sansalvadó. “És una aposta per al jovent del nostre país, oberta també més enllà de les nostres fronteres, però sobretot per als nostres joves”, ha dit Chisvert.

Amb el lema “10 anys fent camí junts”, el festival, del qual es pot consultar el programa entrant a www.canolichmusic.com, presenta una novetat en el cartell ja que és la primera vegada que s’il·lustra amb una imatge religiosa. El motiu: al 2023 es compliran 8 segles de la troballa de la imatge de la Verge de Canòlich per part d’un pastor de Bixessarri i el festival és un més dels actes que tindran lloc amb motiu de l’efemèride. Properament, tot el programa es presentarà públicament.

En paral·lel, mossèn Pepe també ha volgut introduir en la presentació un altre esdeveniment que ja compleix 100 anys com és la Setmana de Cinema Espiritual -Cinema amb Valors- durant el qual es projectaran entre el 7 i 11 de novembre quatre pel·lícules de diversa índole als cinemes Illa Carlemany. Els films van adreçats, sobretot, a alumnes dels centres educatius del país que assistiran en una xifra superior a les 3.000 persones.