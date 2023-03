El Campus Joan Verdú se celebrarà del 3 al 6 d’abril

Joan Verdú, sisè per l’esquerra, membres de l’equip i joves promeses de l’esquí andorrà (FAE)

Aquest dimarts s’ha presentat al Palau de Gel (Canillo) l’Ski Camp Joan Verdú. Es tracta d’unes jornades d’entrenament específic d’esquí alpí de competició tutelades per Joan Verdú i el seu equip, amb el suport de la Federació Andorrana d’Esquí i la col·laboració del Govern d’Andorra.

Es tracta de donar un enfoc cap a l’esquí d’alt nivell, on no només es practicarà aquesta disciplina, sinó que es pretén ensenyar tot el que comporta ser un esquiador professional. La cita serà del 3 al 6 d’abril per a joves esquiadors U14 d’Andorra, amb la presència de l’esquiador andorrà. “La voluntat no és una altra que fer créixer l’esquí al nostre país, fer créixer la base de l’esquí andorrà i aportar el meu granet de sorra en tot el que pugui perquè els joves corredors tinguin la motivació i els mitjans per a arribar a ser grans esquiadors d’elit i en un futur representar el nostre país”, ha assegurat Verdú.

Aquestes jornades van més enllà del treball que es realitza a pistes, és una formació completa en tots els nivells. El projecte de l’Ski Camp de Joan Verdú té la finalitat d’enriquir els coneixements i experiències a corredors, amb un alt potencial, dels clubs d’esquí d’Andorra. La idea és oferir aquestes jornades a tota la base U14 de tecnificació dels diferents Esquí Clubs (ECA, SEC, PCGR, ECAP, ECOA).

Entre els diferents Clubs hi ha 37 corredors Tecnificats U14. Com que seria impossible fer les jornades amb tots els corredors al mateix temps, es dividirà tot en 4 jornades amb grups de 9/10 persones. Això permetrà poder aportar professionalitat i tracte individualitzat a cada corredor. La idea és donar una visió professional a l’esquí, aportar coneixements de la mà de Joan Verdú i el seu equip, coneixements que han adquirit gràcies a l’experiència en la WC i que poden enriquir i ampliar la visió dels futurs campions i formar-los des de la mirada d’un esquiador professional.

Amb el gegant com a disciplina ‘bàsica’, l’Ski Camp tindrà la presència de tot l’equip de Joan Verdú aquesta temporada, amb el tècnic Juan Lago, el preparador físic Damià Costa i el fisioterapeuta Pol Ferrer. Tot dirigit a la preparació, a l’esquí, però també a la preparació d’esquís, a la recuperació, a la nutrició, a la preparació mental i a com compaginar esquí i estudi.