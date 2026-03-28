El Campionat Nacional de Karate corona als campions del país

El Pavelló Prat Gran d’Escaldes-Engordany ha tornat a acollir aquest cap de setmana una nova edició del Campionat Nacional de Karate. Una jornada en la qual s’han coronat els campions del país i que suposa un nou impuls al karate andorrà. “Estem molt contents de la jornada; és un dia important perquè es coronen els campions nacionals i és normal que hi hagi certa competitivitat perquè és la competició més important del país”, ha asseverat Xavier Herver, president de la Federació Andorrana de Karate.
“És una competició que serveix de trampolí per a després saltar a competicions internacionals”, ha recordat Herver que ha agrait un cop més “el suport del Comú d’Escaldes, ens sentim com a casa i el Prat Gran és la casa del karate”.
Termens, Sánchez, Subirats, Moreno i Padilla alguns dels campions
En l’aspecte esportiu, Nil Termens ha estat el campió del Kata juvenil masculí, mentre que en categoria femenina Martina Sánchez s’ha penjat l’or. En kumite juvenil Marc Subirats i Berta Moreno han estat els campions, mentre que també ha brillat Aina Padilla.
Per clubs, el Karate Club Fudo-Shin ha estat qui ha sumat més amb 8, seguit del Club Karate Xavi Herver amb 7 i Club Karate Jion que ha aconseguit 4 ors.