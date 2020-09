El Campionat del Món d’esquí de muntanya serà la primera setmana de març a Arinsal amb quatre proves

L’assemblea de la Federació Internacional ha donat llum verd a les noves dates proposades per la Federació Andorrana de Muntanyisme i Vallnord Pal-Arinsal, una setmana més tard de les anunciades inicialment.

L’epicentre serà el sector d’Arinsal, l’escenari previst per a les proves individual, vertical, esprint i de relleus. A diferència de les edicions anteriors, no es farà la prova per equips.

El Campionat del Món reunirà 250 esportistes d’una trentena de països.