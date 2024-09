El camp del CTEO estarà homologat per a disputar competicions de rugbi i futbol

Camp d’esports del CTEO (SFGA)

El Govern ha aprovat instal·lar la gespa artificial extreta l’any 2022 de l’Estadi Nacional –quan es va canviar per una d’híbrida– al camp del Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino (CTEO), donant-li així un segon ús a aquest material. L’objectiu del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports és que el CTEO disposi d’un camp que pugui acollir partits de la primera divisió nacional de la lliga de futbol, així com els entrenaments i competicions de rugbi, ja que la gespa actual no ho permet.

D’aquesta manera, la gespa del camp del CTEO disposarà dels certificats internacionals WORLD RUGBI i FIFA QUALITY pertinents. Amb aquest canvi també s’assoleix l’objectiu de sostenibilitat que guia de manera transversal totes les polítiques del Govern.

La contractació dels treballs de treta de la gespa actual del camp del CTEO i de l’adquisició d’una nova subbase, necessària per a instal·lar la gespa artificial, ha recaigut a l’empresa Fieldturf Poligras SA, per un import de 203.606,70 euros. Està previst que el canvi de gespa s’iniciï a finals de setembre i els treballs tindran una durada aproximada de tres setmanes.