El Camp d’Aeromodelisme del Pla de les Forques adopta el nom de Miquel Caminal

El camp de vol del Pla de les Forques, a la Seu d’Urgell, és des d’aquest diumenge el Camp d’Aeromodelisme Miquel Caminal. Un grup nombrós de veïns i de representants d’institucions i entitats es van reunir diumenge en aquest indret per a homenatjar l’industrial i polític urgellenc, que va morir l’agost de 2024 als 71 anys, i per a recordar la seva implicació en la vida social de la ciutat i de l’Alt Urgell.
El moment més emotiu va ser la descoberta de la placa commemorativa, instal·lada sobre una gran roca, que des d’ara recorda Caminal en la seva condició d’impulsor i fundador de la secció d’aeromodelisme del Club Sedis. A l’acte, però, també es va rememorar la presència que va tenir en moltes altres activitats de la Seu i del Pirineu. En nom de l’Ajuntament urgellenc, l’alcalde Joan Barrera va evocar el caràcter amable i proper de l’homenatjat, sempre disposat a parlar amb tothom, i va recordar que la nova denominació del camp d’aeromodelisme és fruit de l’acord unànime que va prendre el novembre de l’any passat el consistori, a proposta d’ERC.
La descoberta de la placa la feia Jaume Bertran, membre fundador i expresident del Sedis Aeromodelisme, acompanyat de la mare de Miquel Caminal i d’altres familiars de l’homenatjat. Pel Club Sedis també hi eren presents Joan Pous, l’actual president, i el reconegut periodista esportiu Miquel Àngel Rosselló, que va ser l’encarregat de llegir unes paraules de record en nom de l’entitat, de la qual n’és membre. Entre els assistents hi havia també el president del Club d’Aeromodelisme de Collserola, Josep Closes.
Pel que fa a la faceta política de Miquel Caminal, que va iniciar l’any 1987 com a regidor a Ribera d’Urgellet i va continuar després amb quatre legislatures a l’Ajuntament de la Seu (entre 2003 i 2019), l’homenatge va comptar amb la presència, entre d’altres, de la presidenta de la Federació d’ERC a l’Alt Pirineu i Aran i alcaldessa de Montellà i Martinet, Roser Bombardó, i el president de la formació republicana a l’Alt Urgell i expresident del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Martí Riera. També hi han van presents la senadora Sara Bailac, amb qui Miquel Caminal havia compartit la legislatura 2019-2023 a la cambra alta, al final de la seva trajectòria política, i els membres actuals del grup municipal d’Esquerra a l’Ajuntament de la Seu, format per Francesc Viaplana, Marian Lamolla i Núria Tomàs, a més de la portaveu de la formació al Consell Comarcal, Carme Lostao.