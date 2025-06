El Caldes Festival s’uneix al Festivalot i porta Miki Núñez en concert al setembre

El cantant català, Miki Núñez (arxiu)

El Caldes Festival celebrarà la seva segona edició del 26 al 28 de setembre amb novetats importants, gràcies a l’acord de col·laboració amb el Festivalot, l’esdeveniment de música en família de referència a Catalunya, organitzat per la formació musical Els Amics de les Arts a través de la seva productora Pistatxo Produccions. Aquesta col·laboració permet sumar esforços en l’àmbit artístic i projectar el Caldes Festival més enllà de les fronteres andorranes, consolidant-lo com una proposta cultural de referència per a públics de totes les edats

La cita més destacada serà el concert de Miki Núñez, que actuarà a la plaça de l’Església el divendres 26 de setembre, a les 19.30 h. L’endemà, dissabte 27 de setembre, l’activitat continuarà amb dos tallers de percussió en família i el concert de la cantant de llengua occitana Alidé Sans, a les 18 h, també a la plaça de l’Església.

Aquestes activitats s’emmarquen en la col·laboració amb el Festivalot, un projecte que treballa des de fa una dècada per a apropar la música en directe de qualitat al públic familiar, amb formats accessibles i horaris diürns, en sintonia amb l’esperit del Caldes Festival. En els pròxims dies es donarà a conèixer la programació completa de la segona edició del Caldes Festival, que inclourà més activitats culturals i nous concerts en directe per a tots els públics.

Des d’Els Amics de les Arts – Pistatxo Produccions s’ha mostrat una gran il·lusió per aquesta col·laboració, ja que permet ampliar fronteres al Festivalot, que enguany ja celebra la seva desena edició. Un sentiment que també comparteix el Comú d’Escaldes-Engordany. En aquest sentit, el conseller de Cultura, Valentí Closa, ha indicat que la col·laboració s’emmarca en la voluntat del Caldes Festival de consolidar-se com a esdeveniment cultural destinat a un públic familiar. Totes dues parts han avançat que la intenció és mantenir i ampliar vincles de cara a futures edicions.