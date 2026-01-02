El càlcul previ de l’IPC el situaria, aquest desembre, al +2,7%

La variació interanual estimada de l’Índex de Preus de Consum (IPC) del mes de desembre de 2025 és del +2,7% segons el càlcul de l’indicador avançat. Segons informa, avui divendres, el Departament d’Estadística del Govern, aquest indicador representa un càlcul previ de l’IPC segons el qual, en cas de confirmar-se, disminuiria una dècima respecte a l’IPC del mes de novembre (+2,8%).
Aquest comportament és degut principalment, el decreixement dels preus dels grups “Transports” i “Habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles”.